Il Vesuvio una discarica a cielo aperto | ronde di volontari per prevenire gli incendi Ma

(Di domenica 24 giugno 2018) Amianto, pneumautici e scorie, ilè una. E l’o dolosissimo dell’anno scorso, quando per giorni e giorni ilfu ammantato da fuoco e fiamme, portò tutto alla luce del sole. Fu una strage anche di flora e fauna, compreso un milione di api. Ci sono ritornata qualche settimana fa, ancora alberi inceneriti che sembrano sculture di Anselm Kiefer, piante di cactus annichilite, crepe lungo le pendici che sono voragini. Atmosfera da day after. Sembrava che fosse appena caduta una bomba. Ho accampagnato Anne De Carbuccia, artista franco-americana e antropologa. Ha viaggiato nei luoghi più estremi della terra per documentare animali e culture in via d’estinzione. Anche il nostro bel pianeta è a rischio estinzione. Da qui il nome “One Planet One Future” della mostra inaugurata a Castel dell’Ovo (fino al 20 settembre). Dietro le grate delle vecchie ...