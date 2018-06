Il test del Dna conferma | è Davide

Naike Rivelli fa il test del DNA e scopre che José de Castro non è davvero suo padre : Scoop di Non disturbare, la nuova trasmissione di Paola Perego in onda dal 25 giugno nella seconda serata di Rai 1: Naike Rivelli non sa chi sia il suo vero padre. "Ho scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l'uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia: sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta", ha dichiarato la conduttrice 52enne a Il ...

«E allora contestino l'intesa». Il fastidio dell'Eliseo per le critiche su Ventimiglia : «Lo prevedono gli accordi di Chambéry», è la frase che risuona sempre più spesso nelle stanze dell'Eliseo dall'inizio della crisi con l'Italia. Se il presidente Macron si sente legittimato a invocare «...

Non va in bagno per spegnere i videogames/ Bambino di 10 anni operato per grave dilatazione dell'intestino : Non va in bagno per non staccarsi dai videogiochi, Bambino di 10 anni operato per grave problema all’intestino. E' accaduto in Gran Bretagna, come testimoniato da una pediatra(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:23:00 GMT)

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia e Spagna a braccetto in testa - ora la Francia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

Dislessia - si può curare/ Insegnanti "medici" del cervello : il test che ha svelato la scoperta : Dislessia: si può curare attraverso il cervello: la scoperta dell’università di Washington. Una ricerca di alcuni studiosi, hanno evidenziato forte correlazioni fra il cervello e la malattia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:37:00 GMT)

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia in testa a metà gara - attesa per la Francia. Grisetti seconda dietro Perez : L’Italia della Ginnastica artistica femminile ha incominciato la propria avventura ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si è svolta la prima parte del turno di qualificazione, tramite il quale verranno assegnate anche le medaglie della prova a squadra. Oggi spazio al volteggio e alle parallele (domani poi toccherà a trave e corpo libero), la nostra Nazionale si porta subito al comando con 103.700 punti, ma conserva appena ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia in testa a metà gara - Spagna alle spalle di un soffio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

Only You delle Little Mix con Cheat Codes - il nuovo singolo per il ritorno in musica della girl band : audio - testo e traduzione : Only You delle Little Mix è il nuovo singolo in collaborazione con Cheat Codes, disponibile da venerdì 22 giugno negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming. Si tratta di un brano tipicamente estivo, che sarà contenuto in una compilation speciale della discoteca Ministry Of Sound dal 6 luglio. La girl band inglese torna sulla scena discografica internazionale dopo alcuni mesi di riposo, a seguito del progetto Glory Days che le ha ...

Gwyneth Paltrow testimonial degli orologi di Frederique Constant e delle sue iniziative benefiche [GALLERY] : Frederique Constant presenta le novità della sua collezione classica e femminile Ladies Automatic. Nella nuova campagna pubblicitaria, i nuovi modelli sono valorizzati dall’eleganza della testimonial delle attività benefiche del marchio, Gwyneth Paltrow Frederique Constant arricchisce di sei nuovi modelli la sua iconica collezione Ladies Automatic, completamente rivisitata con una nuova forma di cassa e inedite combinazioni cromatiche. Un inno ...

Stadio Roma - la testimonianza di Berdini : “Lanzalone aveva funzioni di assessore per la questione dell’impianto sportivo” : “Lanzalone svolgeva le funzioni dell’assessore per la questione Stadio, operava in stretto rapporto con il sindaco e con quest’ultimo ha condiviso il cambiamento della posizione del comune” rispetto al futuro impianto giallorosso. Nel faldone dei pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, relativo all’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma, compare una deposizione dell’ex assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, interrogato dagli inquirenti il 31 maggio ...

Spagna - ondata di proteste contro la liberazione del branco di Pamplona : le femministe scendono in piazza – FOTO : Il caso de ‘La Manada‘, il branco di Pamplona che aveva aggredito e violentato una 18enne durante la festa di San Fermin nel 2016, torna a indignare la Spagna. Lo scorso 26 aprile a scatenare le proteste era stata la decisione dei giudici del Tribunale di Navarra di condannare i cinque uomini per “abusi sessuali”, ma non per stupro. Ora a scandalizzare l’opinione pubblica spagnola è la decisione ...

A Carpi inaugura "Vi lascio la pace" - testi e fotografie di Annalisa Vandelli : Ha scritto due spettacoli teatrali e pubblicato tredici libri , alcuni tradotti in inglese e spagnolo, . La sezione pontificia Migranti e Rifugiati utilizza le sue fotografie abbinandole alle parole ...

Corea del Nord - per la festa della Repubblica basta test missilistici : ritornano i “giochi di massa” : Il prossimo settembre la Corea del Nord riprenderà i famigerati “giochi di massa” a distanza di cinque dall’ultima edizione. La manifestazione si terrà in concomitanza con il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare, data in passato festeggiata con test nucleari e missilistici. Segno del nuovo “corso pacifico” intrapreso dal leader Kim Jong-un, impegnato a ricucire il dialogo con la comunità ...

