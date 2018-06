IL SUD GIA' E NON ANCORA A Lamezia Terme c' è un popolo che fa politica senza populismi

Salvini si appoggia a Trump e NATO : 'Italia sotto attacco da SUD non est' : ROMA , WSI, " Il governo italiano sta facendo parlare di sé in tutto il mondo per la sua dura presa di posizione nei confronti della questione migranti e potrebbe in un certo modo fornire un assist al presidente Trump affinchè rompi ulteriormente l'unità europea. Il ...

Colombia-Giappone 1-2 - Mondiali 2018 : Kagawa ed Osako piegano i Cafeteros. SUDamericani in dieci : La Mordovia Arena, a Saransk (Russia), è teatro di un risultato inatteso in questi Mondiali 2018 di calcio. Il Giappone ha piegato 2-1 la Colombia, frutto delle marcature di Kagawa al 6′, su calcio di rigore, e di Osako al 73′. Il momentaneo pareggio dei Cafeteros porta la firma di Quintero al 39′. Un match condizionato dall’espulsione nei primi minuti di Sanchez, causa del penalty realizzato dalla formazione nipponica. ...

Pagelle Colombia-Giappone 1-2 - Mondiali 2018 : Osako regala la vittoria ai nipponici - Quintero illude i SUDamericani : Il Giappone apre con una vittoria i Mondiali 2018 di calcio in Russia e batte a sorpresa la Colombia per 2-1. Partita indirizzata subito dopo tre minuti, quando Sánchez commette fallo in area e si fa espellere. Kagawa dal dischetto non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Quintero illude i suoi al 39’, ma al 73’ Osako chiude i conti per i nipponici. Andiamo quindi a scoprire i voti dei giocatori in campo con le Pagelle del match. LE Pagelle DI ...

Svezia sotto shock : sparatoria durante i festeggiamenti per la vittoria sulla Corea del SUD : Svezia vittoriosa contro la Corea del Sud nella gara inaugurale dei Mondiali di Russia 2018, i festeggiamenti però finiscono in tragedia La Svezia ha vinto oggi la gara inaugurale dei Mondiali di Russia 2018 contro la Corea del Sud, grazie ad un calcio di rigore del capitano Grandvqist. Il popolo svedese, in visibilio per la bella vittoria, è sceso in piazza per festeggiare. A Malmoe però si è scatenato il caos. durante i festeggiamenti, un uomo ...

LIVE Svezia-Corea del SUD - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0 Berg si divora un gol già fatto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Corea del Sud-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. La Svezia arriva a questo Mondiale dopo aver clamorosamente eliminato l’Italia nel playoff di novembre, in una partita che sarà difficilmente dimenticabile per tutti i tifosi azzurri. Consociamo quindi purtroppo bene il gioco degli scandinavi, che si bassa su un classico 4-4-2 e punta tutta sul muro difensivo. ...

IL SUD GIA' E NON ANCORA/ Mendicino - la missione di Maria nell'aridità del nostro tempo : Il cosentino Roberto Medicino a distanza di pochi giorni riceverà due importanti riconoscimenti internazionali a Lecce e Spoleto. Occasioni per ammirare le sue opere. SABATINO SAVAGLIO(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:10:00 GMT)IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ La scoperta del valore dei giovani tra i banchi di scuola, di R. TomainoIL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Dal Cinquecento il giallo che racconta un pezzo di Calabria, di C. Bellachioma

Maltempo al SUD - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso SUD : Allagamenti a Roma e Grosseto, danni alle ferrovie in Sardegna. Ad Ancona un'auto quasi sommersa dall'acqua: due donne salvate dalla polizia. Venerdì allerta gialla in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

M5S - SUD già amaro : perso il 33% dei voti : 'Nel Sud, rispetto alle politiche, i 5 Stelle caleranno vistosamente', era stato buon profeta Clemente Mastella. Il granaio si è seccato. Il bottino pieno portato a casa il 4 marzo si è ridotto a ...