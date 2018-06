Il secondo uomo di Céline Dion

vanityfair

(Di domenica 24 giugno 2018) Aveva conosciuto René Angélil, quando aveva 12 anni. Era stato il suo manager, amico, amante, marito, il padre dei suoi figli, l’che«non avrebbe mai voluto lasciare», «l’unico che aveva conosciuto intimamente», come ha detto tante volte. Ma il destino ha deciso diversamente e li ha separati, il 14 gennaio del 2016, lasciandola sola equanto giurava «inconsolabile». Ci è voluta la freschezza di Pepe Munoz (32 anni), il suo talento di ballerino, le lunghe sedute di danza in tête-à-tête a far uscire dal guscio la cantante canadese più celebre del mondo, che dopo un inizio esplosivo, con molte uscite insieme, fuori dal contesto professionale, in una Parigi galeotta, sembrava filare d’amore e d’accordo con il giovane spagnolo. Poi la rottura, quando sembrava fatta. La dichiarazione di lui, che annunciava il suo ritiro dalla danza, per consacrarsi totalmente ad una ...