Il pulsante europeo dell' autodistruzione

(Di domenica 24 giugno 2018) Se esistesse una stanza dei bottoni, nascosta da qualche parte fra Strasburgo e Bruxelles, bisognerebbe cercare chi ha schiacciato il tasto"Europa. Perché l"escalation di tensione a cui stiamo assistendo ha la lenta e angosciante colonna sonora di un conto alla rovescia verso l"implosione di un"idea di Continente. Quella basata sulla cooperazione, la pace, il libero scambio e quel sogno generazionalea libera circolazione chiamato Schengen. E se non si vedono all"orizzonte mani sagge che possano bloccare lo sfascio, forse si intravede qualche responsabile.Il vertice sull"immigrazione in programma oggi - inutile illudersi - sarà solo un"accelerazione di questa prospettiva. E non può essere altrimenti. Perché sul banco non ci sono più i parametri economici, asfissianti ma tutto sommato condivisi, seppur con un diverso grado di flessibilità. Oggi sul banco c"è ...