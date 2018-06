Il primo innesto della Pallacanestro Bolzano è Chiara Rossi

Calciomercato Sassuolo - primo innesto per De Zerbi : ecco Djuricic : Sarebbe, infatti, stato raggiunto un accordo tra il club neroverde e il 26enne centrocampista serbo per un contratto quadriennale : lo riporta 'Sky Sport'. La prossima settimana Djuricic , che si ...

Calciomercato Sampdoria - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria al lavoro per la prossima stagione, non solo le novità per quanto riguarda la questione dirigenti ma anche sul Calciomercato. I blucerchiati si apprestano ad ufficializzare il primo colpo dell’estate. Si tratta, secondo quanto rivelato dall’Ansa, di Omar Colley, difensore del Genk. Il calciatore si appresta a firmare il contratto che lo legherà al club doriano, ed il Genk incasserà circa 8 milioni ...

Calciomercato Lecce - ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Lecce – Il Lecce dopo alcuni anni di sofferenza ha conquistato una grande promozione nel campionato di Serie B, adesso il club si candida ad essere grande protagonista nel torneo cadetto. Nel frattempo è arrivato il primo innesto per la prossima stagione, si tratta di Thom Haye, centrocampista olandese classe ’95. “L’US Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Calciomercato Spal - ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Spal – La Spal ha raggiunto un obiettivo fantastico, quello della salvezza nel campionato di Serie A, adesso il club lavora per la prossima stagione, la prima decisione riguarda la panchina, conferma del tecnico Semplici nonostante altre richieste da parte di club del massimo campionato italiano. Nel frattempo ad un passo il primo innesto per la prossima stagione e si tratta di un ritorno, quasi fatta per il prestito dal ...

Calciomercato Liverpool - i Reds corrono ai ripari : ecco il primo innesto : Calciomercato Liverpool – Dopo la delusione per la sconfitta in Champions League, il Liverpool pensa alla prossima stagione, primo colpo di mercato dei Reds che si candidano ad essere protagonisti anche della prossima stagione. Il club inglese ha ingaggiato dal Monaco il centrocampista Fabinho. I dettagli dell’accordo non sono stati ancora ufficializzati, ma secondo alcune indiscrezioni si parla di una cifra vicina ai 55 milioni di ...

Calciomercato Roma - definito il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista in campionato e Champions League, il tecnico Di Francesco ha fatto un grande lavoro. Nel frattempo la dirigenza giallorossa si muove sul fronte mercato, definito il primo innesto per la prossima stagione: si tratta di Ante Coric che nelle ultime ore è sbarcato a Roma, ultimi dettagli burocratici prima di diventare ...

Calciomercato Sampdoria - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria prepara la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare il piazzamento nel campionato di Serie A e tentare l’assalto all’Europa League. Nel frattempo ai dettagli un acquisto sul fronte mercato per Giampaolo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con Omar Colley, il Genk inizialmente aveva richiesto 12 milioni di euro ma il contratto in scadenza ...