Il Premier spagnolo Sanchez | Italia egoista

'Dal governo italiano discorso antieuropeo' - il Premier spagnolo Sanchez - : Roma, 24 giu. , askanews, 'L'eurofobia è la principale minaccia che si trova a dover affrontare l'Unione Europea'. Lo ha dichiarato il premier spagnolo Pedro Sanchez, intervistato dal quotidiano El ...

Il Premier spagnolo Sanchez : “Italia anti-europea ed egoista - ma è stata lasciata sola” : «Ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l’egoismo nazionale è più diffuso», lo sottolinea in un’intervista a El Pais il premier socialista spagnolo, Pedro Sanchez. Ad ammorbidire la critica a Roma, Sanchez aggiunge che «questo ha anche a che fare con la mancanza di solidarietà dimostrata in precedenza ...

Chi è Pedro Sanchez - il Premier spagnolo che ha tolto lo scettro di politico più sexy a Justin Trudeau : Quando si conobbero , a una festa, per la cronaca, andarono a convivere nel quartiere La Latina, cuore della movida madrilena. Ma dopo l'arrivo delle bambine si sono trasferiti a Pozuelo de Alarcon, ...

Pedro «il guapo» - il nuovo Premier spagnolo che piace a tutti : Pedro Sanchez, il nuovo premier spagnolo, leader socialista, ha giurato davanti al re Felipe VI a Madrid, dopo le dimissioni del conservatore Mariano Rajoy sfiduciato dal Parlamento (dopo il caso Gurtel, la tangentopoli spagnola che ha travolta il partito di Rajoy). Per la prima volta nella sua storia politica, la Spagna ha un premier che non è stato eletto. E non è un politico qualunque. Pedro il guapo (è così che lo chiamano in Spagna) sta già ...

