Il piano di Salvini | «Multe a chi compra da ambulanti in spiaggia» Vietati anche

Salvini - multe a chi acquista dagli ambulanti in spiaggia : ecco il piano del Viminale : multe a chi acquista dai venditori ambulanti capi falsi, ma anche chi paga per ottenere un massaggio o un tatuaggio praticati sulla spiaggia. È quanto prevede la direttiva del ministero dell'interno '...

Matteo Salvini - il piano di Salvini con l'Austria : creare nei Balcani campi per i richiedenti asilo : C'è il problema delle redistribuzione dei richiedenti negli altri Paesi europei, che è l'esatto contrario di quello che propongono Francia e Germania, che vorrebbero il ritorno nel Paese di prima ...

Salvini fa suo Alberto Da Giussano Lega - depositato il nuovo simbolo L'eroe padano è in primo piano : Ora anche Matteo Salvini ha il suo ’spadone’. Il segretario di Via Bellerio ha depositato solo il 15 giugno scorso tre versioni del nuovo simbolo elettorale della sua Lega nazionalista, con in primo piano Alberto Segui su affaritaliani.it

[Il retroscena] Il braccio di ferro sul controllo degli 007 e il piano segreto di Matteo Salvini : ... l'economia dei lavoretti, capofila i ciclofattorini. Ci mancava solo la "gara" al censimento più originale , Salvini insiste con i rom, Di Maio con i "raccomandati nella pubblica amministrazione", . ...

Migranti - Salvini - piano di aiuti alla Libia : «Sostegno a Serraj e investimenti» : In tour in Lombardia per i ballottaggi delle amministrative, Matteo Salvini si concede una battuta tra un comizio e l?altro: «Bobo Maroni ha ragione: a volte serve il fattore C. in...

Migranti - ecco il piano di Salvini per frenare i flussi dalla Libia : Presto l’incontro del capo del Viminale con il presidente libico Serraj. L’Italia chiederà il rilancio dei rapporti con Tripoli con la ripresa della collaborazione politica, economica e infrastrutturale. E offrirà un aumento delle dotazioni navali per il pattugliamento della Guardia costiera civile e militare di Serraj. C’è l’ipotesi di consegna fino a dieci nuove motovedette, finanziate con fondi europei...

Migranti - ecco il piano del governo Conte e del ministro Salvini : Bisognerà capire la fattibilità di queste strutture, affidata a un'agenzia internazionale, il grado di volontà politica da parte dell'Europa e, soprattutto, quante risorse saranno messe a ...

Salvini - piano di aiuti alla Libia : 'Sostegno a Serraj e investimenti' : In tour in Lombardia per i ballottaggi delle amministrative, Matteo Salvini si concede una battuta tra un comizio e l'altro: 'Bobo Maroni ha ragione: a volte serve il fattore C. in politica, non è tutto, ma non fa male'. Il ministro dell'Interno sta pensando all'Aquarius approdata, all'alba, a Valencia e spera che la Spagna continui ad accogliere altri migranti , 'Altri 66mila', ...

Far saltare il governo in autunno Poi voto anticipato a marzo Matteo Salvini ha un piano B? : Matteo Salvini, come un leone nella savana, fiuta l’aria e prepara il prossimo attacco per conquistare sempre più territorio. Le prime mosse sono andate meglio del previsto e ora che ha posto al centro del dibattito europeo il fronte dell’immigrazione, tra l’altro ridicolizzando Macron Segui su affaritaliani.it