Il Nocino di San Giovanni Battista | un liquore dal gusto inconfondibile

(Di domenica 24 giugno 2018) A Sanè legata la preparazione delottenuto dall’infusione delle noci ancora verdi e immature nell’alcol. La tradizione, infatti, vuole che le noci vengano raccolte il 24 giugno, giorno in cui si celebra la nascita del Santo, nonostante la maturazione del frutto non sia ancora completata ed il mallo appaia verde e tenero. La tradizione medievale vuole che tutte le streghe volassero in cielo per radunarsi sotto il Grande Noce di Benevento ed erano frequenti frasi come :”Unguento, unguento, mandami alla noce di Benevento, supra acqua et supra vento et supra omne maltempo”, mentre le streghe, radunandosi sotto il noce, gridavano : “Sotte ‘a l’acqua ‘e sotte u viente sotte ‘a noce ‘e Beneviente”. Il Grande Albero rappresentava la congiunzione tra naturale e soprannaturale, tra terra e cielo. Venne abbattuto intorno all’anno 665 per ordine del vescovo ...