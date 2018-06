Il ministro degli Esteri Moavero : «Migranti - l'Ue rischia la fine» L'anteprima sul Messaggero Digital : ministro Moavero, tra poche ore a Bruxelles si apre un vertice decisivo sui migranti mentre nel Mediterraneo la situazione precipita. Salvini ha chiuso i porti italiani e respinge le navi delle...

Scintille a distanza tra il ministro degli Interni e l'autore di 'Gomorra'. Salvini : 'Verificheremo scorte'. Saviano : 'E' ministro malavita' : Saviano: 'Salvini ministro della malavita' 'L'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti del mondo, ma Matteo Salvini, ministro ...

TRIA SCUDO ITALIA - Debutto del ministro nell'Eurogruppo che decreterà la fine degli aiuti alla Grecia : In vista del summit di giovedì e venerdì prossimi l'Eurozona, attraversata da molti conflitti, prova a ritrovare compattezza almeno sulla riforma delle sue istituzioni e sulla Grecia, che deve accompagnare alla fine del programma di aiuti ad agosto assicurandosi che stia in piedi da sola. Per Atene è un "momento storico", sottolinea il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ricordando che "dopo anni di difficili ...

Matteo Salvini - il sondaggio sui campi rom : l'80% degli italiani sta con il ministro dell'Interno : Non c'è solo il sondaggio Swg per La7, quello che fotografa la Lega primo partito, a rendere felice il Carroccio. Un'altra rilevazione, questa volta di AnalisiPolitica , la documentazione è su ...

Migranti - Merkel contro il suo ministro degli Interni : “No ai respingimenti” : I due rami dell'Unione della Csu-Cdu, i cristiano-sociali bavaresi (Csu) e i cristiano-democratici (Cdu) sono ai ferri corti sulle politiche migratorie. Il ministro degli Interni Seehofer ha sfidato la cancelliera Merkel sul respingimento al confine dei profughi.Continua a leggere

il ministro degli esteri di berlino - heiko maas : 'ci deve allarmare che proprio in italia...' - Politica : ANSA, - 'Ci deve allarmare che proprio in Italia, uno dei pilastri dell'Europa e finora uno dei nostri partner più stretti, quasi una persona su due sia dell'opinione che il Paese non tragga vantaggi ...

Il ministro Centinaio : «Booking - basta accettare B&B di privati». E cambieranno le stelle degli alberghi : L?esperienza nel turismo è dalla sua parte, dato che è stato manager di un tour operator: e Gian Marco Centinaio, leghista, ministro per le politiche agricole del neonato governo...

Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica : Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, ha licenziato il ministro degli Interni del suo governo, Lofti Brahem, probabilmente a causa del ribaltamento della barca con a bordo 180 migranti avvenuto domenica al largo delle coste della Tunisia. Il governo The post Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica appeared first on Il Post.

Israele - la Nazionale argentina annulla la partita a Gerusalemme. Il ministro : “Hanno ceduto a pressioni degli odiatori” : Il 9 giugno Lionel Messi e compagni avrebbero dovuto giocare a Gerusalemme un’amichevole molto attesa contro Israele. Ma, dopo due giorni di polemiche e proteste, la partita non si farà. Il primo a chiedere alla Nazionale argentina di non scendere in campo era stato il presidente della Federcalcio palestinese, Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del leader Abu Mazen. “Milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno ...

Il neo ministro degli Interni a Catania Salvini accolto tra fischi e contestazioni : Il leader della Lega ha minimizzato , 'Andiamo avanti', ed ha risposto a qualche domanda sull'agenda di governo e sulla politica nazionale durante la conferenza stampa. Nuovi morti in mare, Salvini: '...

Turchia : ministro Economia si scaglia contro agenzie rating accusate di agire in favore degli speculatori : Ankara, 02 giu 20:27 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia turco Nihat Zeybekci ha criticato le dichiarazioni fatte dalle agenzie di rating Fitch e Moody's sullo stato dell'Economia... Sull'argomento si è espresso anche il vice primo ministro turco, Mehmet Simsek, il quale ha difeso le politiche economiche della Turchia.... Moody's, che aveva già declassato il rating del ...