Enzo Moavero Milanesi/ “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi”. La profezia del ministro degli esteri : Enzo Moavero Milanesi: “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi”. La profezia del ministro degli esteri rilasciata durante l'intervista concessa quest'oggi al quotidiano Il Messaggero(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:14:00 GMT)

Il ministro degli Esteri Moavero : «Migranti - l'Ue rischia la fine» L'anteprima sul Messaggero Digital : ministro Moavero, tra poche ore a Bruxelles si apre un vertice decisivo sui migranti mentre nel Mediterraneo la situazione precipita. Salvini ha chiuso i porti italiani e respinge le navi delle...

Scintille a distanza tra il ministro degli Interni e l'autore di 'Gomorra'. Salvini : 'Verificheremo scorte'. Saviano : 'E' ministro malavita' : Saviano: 'Salvini ministro della malavita' 'L'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti del mondo, ma Matteo Salvini, ministro ...

TRIA SCUDO ITALIA - Debutto del ministro nell'Eurogruppo che decreterà la fine degli aiuti alla Grecia : In vista del summit di giovedì e venerdì prossimi l'Eurozona, attraversata da molti conflitti, prova a ritrovare compattezza almeno sulla riforma delle sue istituzioni e sulla Grecia, che deve accompagnare alla fine del programma di aiuti ad agosto assicurandosi che stia in piedi da sola. Per Atene è un "momento storico", sottolinea il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ricordando che "dopo anni di difficili ...

Matteo Salvini - il sondaggio sui campi rom : l'80% degli italiani sta con il ministro dell'Interno : Non c'è solo il sondaggio Swg per La7, quello che fotografa la Lega primo partito, a rendere felice il Carroccio. Un'altra rilevazione, questa volta di AnalisiPolitica , la documentazione è su ...

Migranti - Merkel contro il suo ministro degli Interni : “No ai respingimenti” : I due rami dell'Unione della Csu-Cdu, i cristiano-sociali bavaresi (Csu) e i cristiano-democratici (Cdu) sono ai ferri corti sulle politiche migratorie. Il ministro degli Interni Seehofer ha sfidato la cancelliera Merkel sul respingimento al confine dei profughi.Continua a leggere

il ministro degli esteri di berlino - heiko maas : 'ci deve allarmare che proprio in italia...' - Politica : ANSA, - 'Ci deve allarmare che proprio in Italia, uno dei pilastri dell'Europa e finora uno dei nostri partner più stretti, quasi una persona su due sia dell'opinione che il Paese non tragga vantaggi ...

Il ministro Centinaio : «Booking - basta accettare B&B di privati». E cambieranno le stelle degli alberghi : L?esperienza nel turismo è dalla sua parte, dato che è stato manager di un tour operator: e Gian Marco Centinaio, leghista, ministro per le politiche agricole del neonato governo...

Il ministro Centinaio : 'Booking - basta accettare B&B di privati'. E cambieranno le stelle degli alberghi : L'esperienza nel turismo è dalla sua parte, dato che è stato manager di un tour operator: e Gian Marco Centinaio, leghista, ministro per le politiche agricole del neonato governo Conte, ha già le idee ...

Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica : Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, ha licenziato il ministro degli Interni del suo governo, Lofti Brahem, probabilmente a causa del ribaltamento della barca con a bordo 180 migranti avvenuto domenica al largo delle coste della Tunisia. Il governo The post Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica appeared first on Il Post.