Il governo M5s-Lega è già un po' un regime

Ballottaggi - test per il governo : la Lega tenta l'exploit - timori M5S. Il Pd prova a resistere nelle roccaforti rosse : ROMA - Urne aperte da stamattina alle 7 fino alle 23. E quasi 3 milioni di elettori , per la precisione 2 milioni e 793mila, chiamati alle urne. Sono 75 i Comuni sopra i 15mila abitanti - più il terzo ...

governo - Roberto Saviano : "M5S è stampella di un partito xenofobo" - : Lo scrittore è intervenuto a Milano all'evento "Insieme senza muri" e ha attaccato la Lega e Salvini: "Terribile, ad oggi ha fatto teatro e propaganda, sono solo balle". Sulla proposta del ministro di ...

governo - Saviano : “Da Salvini solo balle. Spero che M5s si accorga che è stampella a partito xenofobo” : “Censire i rom? Dichiararlo con quei toni, senza approfondire mai, lascia intendere il gioco della stella, il marchio. Significa voglio le liste. Come è possibile che le persone non si siano rese conto che si trattava di una balla?”. Lo ha detto Roberto Saviano, parlando a Milano, durante l’evento a parco Sempione, al quale in mattinata ha partecipato anche il sindaco Beppe Sala. “Esiste certo una criminalità organizzata ...

governo : Saviano - da Salvini solo teatro - M5S diventato stampella : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Salvini sa che più la spara grossa, più compromette le regole del dibattito e più ha consenso. E’ furbo, tocca tutto ciò che sui social ha picchi: sullo scontro con me, sui migranti, sui vaccini, segue tutto, ma non approfondisce mai. Quello che fa è solo teatro e propaganda”. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano, intervendo dal palco allestito al parco Sempione a Milano per la tavolata ...

Vaccini - scontro nel governo. Salvini scavalca M5S : «Inutili e dannosi». Di Maio : «Opinioni personali» : «Dieci Vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi». Matteo Salvini ieri ha scelto un tema, i Vaccini, che ha richiesto pochissimo tempo per la trascrizione sul contratto di governo...

Bomba sul M5s - Bepe Grillo si precipita a Roma. L'ombra del tradimento : viene giù il governo? : La situazione dentro al Movimento 5 Stelle è molto grave, se Beppe Grillo è costretto a scendere in fretta e furia a Roma . Il guru e fondatore si fermerà tre giorni, da mercoledì a venerdì, per fare ...

Lega e M5S discutono sui vaccini. La prima lite dalla nascita del governo : Medici contro Del resto il mondo dei medici si schiera in blocco contro l'idea di Salvini. 'I 10 vaccini sono sicuri, efficaci e indispensabili a garantire la protezione di tutta la popolazione verso ...

Lega e M5S discutono sui vaccini. La prima lite dalla nascita del governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

La dura opposizione del Pd al governo M5S-Lega : una foto di gruppo per la "Resistenza" scattata da Oliviero Toscani : L'opposizione al Governo M5S-Lega si riorganizza... con una foto di gruppo! Realizzare un 'grande manifesto di resistenza' partendo da una foto di gruppo, e fare di questa l'occasione "per discutere del grande futuro che ci aspetta. Ci state?": è l'idea di Oliviero Toscani, rivolta via Twitter in particolare al centrosinistra. Toscani si dice pronto a fare una foto di gruppo che coinvolga l'ex premier Paolo Gentiloni e gli ex ministri ...

Padellaro al ministro Bonafede (M5s) : “Salvini continua a fare il leader della Lega. Un danno al governo e voi state zitti” : “Il censimento dei Rom di cui ha parlato il ministro Salvini? E’ soltanto un monitoraggio approfondito di quello che c’è all’interno dei campi Rom”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, motiva le discusse dichiarazioni del leader della Lega. E aggiunge: “E’ quello che le nostre sindache Appendino e Raggi hanno fatto a Torino e Roma. Vuol dire andare dentro ai campi, vedere chi c’è, quanto dichiara, ...

Zoro attacca il governo Lega-M5S : "È di estrema destra" : Diego Bianchi, in arte Zoro , è il volto di Propaganda Live su La7, dopo anni trascorsi in Rai, sulla terza rete, con Gazebo . Ironico e satirico come le sue trasmissioni, è stato intervistato da La ...

Enrico Mentana terremota il governo - l'anticipazione del sondaggio : la Lega supera il M5s : La bomba piove su Facebook nel pomeriggio. A sganciarla il direttore del TgLa7, Enrico Mentana , che anticipa sui social i risultati del consueto sondaggio del lunedì sera. Un sondaggio semplicemente ...