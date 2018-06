Il finale di The Fall 2 su Rai4 incastra Paul Spector | trama del 24 giugno e

The Originals 5 verso il finale tra amore e morte : Hope riuscirà a gestire tutto? : Continua ad allungarsi la lista delle morti in The Originals 5 e la stessa Julie Plec ha confermato che ci sarà un morto ad ogni episodio fino alla fine della stagione. Sembra certo che i pezzi da "novanta" saranno conservati per la fine ma i fan tremano al solo pensiero di dover addio a qualcuno dei Mikaelson. Nelle scorse settimane è stato ufficialmente confermato l'ordine di uno spin off dedicato ad Hope nel quale, almeno per il momento, ...

Il finale di Young Sheldon su Infinity il 20 giugno - lo spin-off di The Big Bang Theory chiude con un colpo di scena : Da domani sarà disponibile il finale di Young Sheldon su Infinity. Lo spin-off di The Big Bang Theory chiude il cerchio sul giovane fisico teorico interpretato da Iain Armitage. La comedy si differenzia dalla serie madre per essere girata in camera singola, una tecnica utilizzata da serie come New Girl. Young Sheldon è incentrata sull'infanzia del protagonista di The Big Bang Theory. Nato e cresciuto negli anni Ottanta nel Texas orientale, a ...

Il finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 4 incorona Morgan nuovo leader : chi morirà? : Anche in Italia è arrivato il momento della messa in onda del finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 4. Lo spin off di The Walking Dead tornerà in onda oggi, 18 giugno, su MTV con l'ultimo episodio della prima parte di stagione ed una morte sconvolgente che incorona Morgan nuovo leader. Questo è quello che attende uno dei protagonisti della serie madre giunto in questa stagione con un crossover che i fan attendevano da sempre? Al ...

The Blacklist 6/ Ci sarà la sesta stagione? Le novità in attesa del finale della quinta in onda su Fox : Gran finale di stagione oggi, 15 giugno, su Fox per la quinta stagione di Blacklist, ma sarà anche l'ultima? Dopo tante discussioni e trattative, la rete ha deciso di rinnovare la serie(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:18:00 GMT)

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 15 giugno 2018 : Liz scopre la verità sulle ossa! (finale di stagione) : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 15 giugno 2018, su Fox Crime. L'ultima corsa fra Red e Liz obbligherà uno dei due a pagare un prezzo fin troppo alto. (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:20:00 GMT)

The Sinner 2 ci sarà : quando vedremo i nuovi episodi in Italia dopo il gran finale in onda su 20? : The Sinner 2 ci sarà. I fan della serie tv di e con Jessica Biel possono stare tranquilli anche se le novità in mancheranno. Sul canale 2 di Mediaset, proprio oggi, 10 giugno, andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione che riveleranno, finalmente, cosa è successo quella maledetta notte e perché Cora risentendo quella canzone è tornata a quel momento trasformandosi in un'assassina. Una serie tv ricca di colpi di scena, ...

The Sinner anticipazioni del 10 giugno : il finale di stagione : The Sinner anticipazioni del 10 giugno – Ultime due puntate per la serie tv crime con Jessica Biel in onda sul Canale 20 di Mediaset. Il finale di stagione si concluderà con l’episodio 7 e 8 ed una rivelazione importante di che cosa è accaduto quell’estate a Cora. Le anticipazioni di The Sinner promettono di raccontare tutta la verità sulla misteriosa scomparsa della protagonista, che svelerà anche il motivo dell’omicidio ...

Cast e personaggi di The Fall 2 - al via il 3 giugno su Rai4 : anticipazioni finale prima stagione e trama nuovi episodi : Il Cast e personaggi di The Fall 2 debuttano stasera, 3 giugno, subito dopo il finale della prima stagione. Rai4 continua a proporre le vicende della caccia al serial killer nel cuore dell'Irlanda del Nord. La serie TV, prodotta dal 2013 al 2016, segue la storia di Stella Gibson, sovrintendente della polizia locale, e le sue indagini per cercare di catturare il misterioso assassino che terrorizza Belfast. Paul Spector, questa la sua vera ...

Pronostico Rotherham United vs Shrewsbury Town - finale Play Offs League One 27-5-2018 e Analisi : League One, Finale Play Offs, Analisi e Pronostico di Rotherham United-Shrewsbury Town, Domenica 27 Maggio 2018. E’ Warne contro Hurst. Rotherham United–Shrewsbury Town, domenica 27 maggio. Tutta la stagione è concentrata nell’atto conclusivo della Finale Play off a Wembley, tra due formazioni che si giocano l’accesso in Championship. Solamente una farà compagnia alle due neopromosse Blackburn Rovers e Wigan. Il ...

THE FLASH - Recensione del finale di stagione "We Are The Flash" : "Quest'anno non riuscirai a sconfiggere il cattivo, signor Allen"Dopo un inizio di stagione glorioso, pieno di novità e di allegria, lo show è andato in declino negli ultimi episodi, ma ora siamo pronti a scoprire il finale di stagione. Ci sarà una svolta interessante? Da come si presenta il logo "The FLASH" si preannuncia qualcosa di figo.L'alba dell'apocalisseQuando Barry riceve una gioia, per equilibrio non deve averne un'altra, è matematico. ...

The Americans 6×10 : Il finale di stagione (VIDEO) : The Americans 6×10 trama e promo – Il finale di stagione della serie Tv andrà in onda mercoledì, 30 maggio 2018, sulla FX. “Start” è scritto da Joel Field e Joe Weisberg, mentre è diretto da Chris Long. La trama di The American 6×10 chiarirà i tanti dubbi aperti con questa sesta ed ultima stagione dello show? I Jennings saranno alle prese con un nuovo bivio dalle conseguenze importanti. The Americans 6×10 trama ...

The Flash 4×23 : Spazio a Cecile nel finale di stagione (VIDEO) : The Flash 4×23 trama e promo – Il finale di stagione è andato in onda martedì, 22 maggio 2018. In “We are the Flash“, la squadra dovrà affrontare l’ultima battaglia contro DeVoe, il villain incontrato in questa quarta stagione. La trama di The Flash 4×23 promette l’arrivo di un alleato, per un episodio diretto da David McWhirter e scritto da Eric Wallace e Todd Helbing. The Flash 4×23 trama del finale ...

Il finale di The Flash 4 in stile Inception : chi è la misteriosa ragazza e cosa ne sarà di DeVoe? : L'identità della misteriosa ragazza e DeVoe hanno le ore contate: il finale di The Flash 4 è alle porte, almeno negli Usa, e il team si prepara a confezionare uno degli episodi più belli e "mentali" di sempre. A rivelarlo è lo stesso produttore esecutivo Todd Helbing che in un'intervista a EW racconta alcuni dettagli sull'ultimo episodio della stagione in onda oggi, 22 maggio, negli Usa. Sta per calare il sipario su una stagione molto ...