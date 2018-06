Il film da vedere oggi | domenica 24 giugno | L’uomo che vide l’infinito PRIMA TV

CinemaDays Luglio 2018 : quali film vedere a 3 euro ed elenco cinema aderenti : Torna l’iniziativa dei cinemaDays dal 9 al 15 Luglio 2018. Vi proponiamo un elenco di film da andare a vedere a soli 3 euro e i cinema aderenti all’iniziativa. Siamo nel periodo estivo, tutti riapriamo gli armadi e riprendiamo i vecchi costumi, qualcuno ci sta ancora bene, qualche altro si è scolorito e quindi va ricomprato, se si esce però, lo si fa alla sola ricerca del fresco. cinemaDays 2018: quali film vedere dal 9 al 15 Luglio? Per ...

I migliori film animati da vedere - e rivedere - : Fautrice di alcune tra le pellicole più famose degli ultimi periodi, i film realizzati dalla Disney/Pixar, quest'anno festeggiano un anniversario molto importante. 10 anni fa nelle sale italiane ...

Il film da vedere oggi - sabato 23 giugno : Ti va di ballare? : Indecisi su cosa guardare questo sabato sera? Se amate la musica, il film da vedere oggi 23 giugno è il bellissimo ed emozionante Ti va di ballare?, con Antonio Banderas nelle vesti di un insegnante di ballo in una scuola disagiata. film da vedere, 23 giugno: Ti va di ballare?, su Canale 5 Il film da vedere oggi, sabato 23 giugno, è il drammatico/musicale Ti va di ballare? (titolo originale Take the Lead), in onda su Canale 5 alle 21.25. La ...

Timeless cancellata da NBC - con una piccola speranza per i fan di vedere un film conclusivo : Ci risiamo: Timeless è stata (di nuovo) cancellata da NBC, dal momento che il network statunitense ha annunciato venerdì 22 giugno che la serie non tornerà per una terza stagione. C'è tuttavia una piccola speranza per i fan, che viene da Twitter e che potrebbe portare loro una degna conclusione per la serie: quella di vedere un film che chiuda le storyline ancora in sospeso. "È un giorno triste per gli autori, gli attori, la crew e ...

Notti d'estate - i 5 film horror da - ri - vedere : I film horror sono una costante delle Notti d'estate. Presenti ancora nei cinema ma anche in tv, rappresentato l'essenza stessa della bella stagione. I film horror non passano mai di moda, si ...

Il film da vedere oggi - venerdì 22 giugno : Guida tascabile per la felicità : Guida tascabile per la felicità. No, non è un manuale di istruzioni da portare con se in caso di bisogno, ma il film da vedere oggi, 22 giugno! Se avete voglia di guardare un film vi consigliamo questa carinissima commedia americana che vede protagonisti un gruppo di adolescenti alla scoperta della natura, di se stessi e della felicità. film da vedere oggi, 22 giugno: Guida tascabile per la felicità, su Rai Movie (canale 24) La commedia Guida ...

Instagram - arriva la tv : sarà possibile caricare video di un’ora. Il co-fondatore : “Potrete vedere filmati lunghi dei vostri creatori preferiti” : Se la si pensa come una maratona, nella corsa alla conquista del web Instagram è come il keniano che lascia solo la polvere agli altri concorrenti. Ieri il social network ha lanciato la sua nuova “televisione”, un’applicazione che rivoluzionerà il mondo (e il mercato) della condivisione dei video online e nel frattempo ha annunciato di aver raggiunto e superato il miliardo di utenti. Com’è che era? Pronti, partenza… Una televisione La nuova ...

Il film da vedere oggi - giovedì 21 giugno : Carol [PRIMA TV] : La splendida Cate Blanchett è protagonista stasera di una coinvolgente prima tv Rai. Il film da vedere oggi, giovedì 21 giugno 2018, è il drammatico/sentimentale Carol, tratto dall’omonimo romanzo di Patricia Highsmith. La pellicola, candidata a innumerevoli premi cinematografici, racconta la storia di due donne degli anni ’50, entrambe in crisi coi rispettivi compagni, che si scoprono innamorate l’una dell’altra. film da ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 20 giugno : Everest : Nella serata di mercoledì 20 giugno, Rete 4 trasmetterà un’emozionante pellicola che racconta una vicenda realmente accaduta: la disastrosa spedizione del 1996 sulla vetta più alta del mondo, nella quale persero la vita 8 persone. Il film da vedere oggi è Everest, con Jason Clarke, Jake Gyllenhaal e Josh Brolin. film da vedere oggi, 20 giugno: Everest, su Rete 4 Appassionati di avventura e fatti realmente accaduti? Allora non perdetevi ...

Il film da vedere oggi - martedì 19 giugno : Il delitto della Madonna Nera [PRIMA TV] : Per il ciclo di Rete 4 “Delitti a…”, altro mistero da risolvere nella serata di martedì 19 giugno. Il film da vedere oggi è Il delitto della Madonna Nera e ruota attorno al caso dell’omicidio di un uomo, costretto, prima di essere ucciso, a fare un pellegrinaggio espiatorio. film da vedere oggi, 19 giugno: Il delitto della Madonna Nera, in prima tv su Rete 4 Se siete appassionati di gialli, il film consigliato per voi ...

Il film da vedere oggi - lunedì 18 giugno : Diana – La storia segreta di Lady D : Il film da vedere oggi, 18 giugno, è il drammatico/sentimentale Diana – La storia segreta di Lay D, che ripercorre gli ultimi due anni di vita dell’amatissima principessa del popolo. La pellicola si focalizza sulla storia d’amore di Diana Spencer con il cardiochirurgo pakistano Hasnat Khan. film da vedere oggi, 18 giugno: Diana – La storia segreta di Lady D, su Rete 4 Diana – La storia segreta di Lady D, è il film ...

I 5 film da - ri - vedere in estate : Non solo grandi serie tv ma l'estate è la stagione giusta per vedere, o magari rivedere, i film che hanno fatto discutere durante l'anno. Nasce così l'idea di questa top 5 con l'intento di fotografare ...

Il film da vedere oggi - domenica 17 giugno : Scomparsa nel nulla [PRIMA TV] : Buongiorno e buona domenica a tutti! Indecisi su cosa guardare stasera in tv? Se amate il mistero e l’azione, Rai 2 propone una pellicola che potrebbe fare al caso vostro. Il film da vedere oggi, 17 giugno, si intitola Scomparsa nel nulla e parla di una bimba svanita improvvisamente mentre si trova in viaggio in Marocco con la madre: la donna si metterà alla disperata ricerca della figlia, affrontando persone ostili, territori sconosciuti ...

Il film da vedere oggi - sabato 16 giugno : Non toccate la mia casa [PRIMA TV] : Una giovane coppia si trasferisce in un’abitazione di periferia, ma una donna dall’oscuro passato non accetta di aver perso la “sua” casa all’asta ed escogiterà qualsiasi espediente pur di cacciare gli intrusi. Il film da vedere oggi, 16 giugno, è il thriller Non toccate la mia casa, prima tv Rai. film da vedere oggi, 16 giugno: Non toccate la mia casa, in prima tv su Rai 2 Se amate i gialli, il film suggerito per ...