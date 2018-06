Il dermatologo Matteo Cagnoni condannato all’ergastolo : “Ha ucciso la moglie a bastonate” : condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie a bastonate: questa la sentenza pronunciata in Corte d'Assise di Ravenna nei confronti del dermatologo Matteo Cagnoni per l'omicidio di Giulia Ballestri. Al termine del dibattimento l’imputato aveva ribadito la propria innocenza asserendo che il rapporto con la moglie era basato sull'amore reciproco.Continua a leggere