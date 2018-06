Il ct della Russia | Non temiamo Cavani e Suarez

Mondiali Russia 2018 - Messi spegne 31 candeline : il dolce messaggio della moglie Antonella : Grazie per avermi reso la donna più felice al mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande tesoro, ti auguriamo di essere felice oggi e sempre '. , Spr/AdnKronos,

Mondiali Russia 2018 – Messi spegne 31 candeline : il dolce messaggio della moglie Antonella : Leo Messi compie oggi 31 anni: sui social il romantico messaggio della moglie Antonella Roccuzzo Oggi Lionel Messi compie 31 anni ma a due giorni dalla decisiva sfida contro la Nigeria ai Mondiali di Russia 2018 non c’è tanta voglia di festeggiare. Dopo il rigore sbagliato contro l’Islanda, seguito la netta debacle contro la Croazia e il mare di critiche che gli sono piovute addosso, la ‘pulce’ cerca il riscatto contro ...

Mondiali Russia 2018 - esposto della Serbia alla Fifa : “un tedesco ad arbitrare la Svizzera - conoscete i cantoni?” : La Serbia non ci sta e dopo la sconfitta contro la Svizzera con tanti errori arbitrali, arriva una protesta contro la Fifa per la scelta del direttore di gara La Serbia si è lamentata con la Fifa per l’arbitro tedesco Felix Brych che ha arbitrato la sfida persa per 2-1 in Coppa del Mondo con la Svizzera venerdì. “Numerosi rapporti dei media Mondiali, e in particolare i filmati di tutte le situazioni controverse durante la partita, ...

Mondiali 2018 Russia - Xhaka e Shaqiri nel mirino della Fifa : avviata procedura disciplinare : Una doppia esultanza che potrebbe costare cara a Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri . I due giocatori della Svizzera infatti hanno festeggiato in maniera 'particolare' le reti realizzate contro la Serbia ...

Mengniu - Hisense - Wanda e non solo. Tutti i brand della Cina che hanno invaso i mondiali di calcio in Russia : «Per i fan del calcio i legami tra la Coppa del mondo e la Fifa non rappresentano affatto una preoccupazione», ha detto a Le Monde Chiang Jeongwen, professore di marketing alla China Europe ...

Russia 2018 - Serbia-Svizzera - Shaqiri e Xhaka nel mirino della Fifa : La commissione disciplinare della Fifa ha avviato una procedura nei confronti dei giocatori della Svizzera Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri per aver festeggiato con un gesto politico, vietato dalle ...

Mondiali Russia 2018 : Polonia-Colombia - la sfida tra le deluse della prima giornata : Kazan Arena. Domani alle ore 20.00 va in scena un match che si preannuncia oltre che spettacolare anche decisivo: si sfidano infatti Polonia e Colombia, le due grandi favorite del Gruppo H dei Mondiali di calcio di Russia 2018, ma soprattutto le due deluse dopo la prima tornata di match, con la sconfitta all’esordio arrivata rispettivamente da Senegal e Giappone. È già un dentro-fuori: chi vince ritorna nella caccia agli ottavi di finale, ...

Mondiali Russia 2018 - Mohamed Salah nominato cittadino onorario della Cecenia : Il presidente della Repubblica federale russa ha nominato il campione egiziano cittadino onorario della Cecenia Mohamed Salah, stella della Nazionale dell’Egitto, è stato nominato cittadino onorario della Cecenia dal presidente della Repubblica federale russa, Ramzan Kadyrov. “Mohamed Salah è un cittadino onorario della Repubblica Cecena. Questa notte ho firmato un decreto che conferisce questa alta onorificenza al grande giocatore ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri adesso ha paura della squalifica : 'la mia esultanza non era politica' : 'Posso solo ripetere quello che ho già detto non si dovrebbe mai mischiare politica e calcio', ha detto. 'È chiaro che le emozioni si manifestano e questo è il modo in cui le cose accadono. Penso che ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri adesso ha paura della squalifica : “la mia esultanza non era politica” : Xherdan Shaqiri, dopo aver esultato con un chiaro gesto legato alle sue origini kosovare, adesso sta un po’ tirandosi indietro per non incorrere in squalifiche Lo svizzero Xherdan Shaqiri ha detto che la sua esultanza dopo il gol del 2-1, che ha firmato la vittoria contro la Serbia alla Coppa del Mondo era un gesto di “sola emozione” e non politico. Shaqiri e il suo compagno di squadra Granit Xhaka hanno entrambi mimato con le ...

Mondiali Russia 2018 : Maradona fa a pezzi Sampaoli - colpevole della disfatta argentina : Mondiali di Russia 2018, arriva come una lama tagliente il commento di Diego Armando Maradona in merito alle recenti prestazioni della sua argentina L’ex stella del calcio argentino, Diego Armando Maradona ha espresso tutta la sua frustrazione per la sconfitta subita dal nazionale albiceleste contro la Croazia al Mondiale di Russia 2018 ed ha accusato la federazione e l’allenatore Jorge Sampaoli, per la debacle. “Ho una rabbia ...

Mondiali Russia 2018 – Gisele Bundchen pazza di gioia : la reazione della top model ai gol del Brasile è pazzesca [VIDEO] : Gisele Bundchen pazza di gioia per i gol del Brasile contro il Costa Rica: l’esultanza della modella brasiliana è esplosiva Importante vittoria, oggi pomeriggio, per il Brasile, nella seconda sfida della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, contro il Costa Rica. I verdeoro sono riusciti a portare a casa preziosi punti solo durante i minuti di recupero, al termine del secondo tempo di gioco. Una vittoria quindi sofferta che ha fatto ...