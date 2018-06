Il Control di Remedy abbraccerà la stranezza

Remedy : Control sarà molto diverso da Quantum Break e non presenterà intermezzi live action : Remedy ha annunciato il suo nuovo gioco all'E3 di quest'anno: Control, uno sparatutto in terza persona che sembra avere, almeno visivamente, più di una sorprendente somiglianza con Quantum Break, altro titolo sparatutto in terza persona di Remedy dove si può manipolare il tempo, lanciato per Xbox One nel 2016. Parlando con GamingBolt, lo studio ha affrontato queste somiglianze visive."È lo stesso motore, lo stesso team. Quindi avrà alcune ...

Control : il nuovo gioco di Remedy non sarà un open world : Lo studio finlandese Remedy, come saprete, è conosciuto per Max Payne e Quantum Break. Il loro ultimo misterioso progetto, P7, è stato rivelato durante l'E3 e si chiama Control. Thomas Puha e Anna Megill di Remedy hanno mostrato il gioco durante il PlayStation Live che si è tenuto dopo la conferenza di Sony all'E3 e, in questa occasione, hanno chiarito cosa devono aspettarsi i giocatori da Control.Innanzitutto, come riporta Gamereactor, Anna ...

E3 2018 : primo video gameplay per Control - il nuovo progetto di Remedy Entertainment : Uno dei progetti multipiattaforma mostrati durante la conferenza PlayStation che è riuscito a incuriosire non poco i fan e gli addetti ai lavori è indubbiamente Control. Il nuovissimo titolo di una Remedy Entertainment che tra alti e bassi ci ha regalato Max Payne, Alan Wake e Quantum Break e che ha dimostrato valori produttivi notevoli ma spesso falcidiati da alcuni problemi più o meno gravi che intaccavano produzioni che altrimenti si ...

Nuove immagini e primi dettagli per Control - la nuova fatica di Remedy Entertainment : Il celebre studio di sviluppo finlandese Remedy Entertainment e il publisher 505 Games, hanno svelato il loro nuovo attesissimo videogioco precedentemente conosciuto con il nome in codice "P7." Dai creatori di Max Payne e di Alan Wake arriva Control, un titolo action-adventure in terza persona che unisce gli scontri a fuoco che hanno reso celebri i precedenti videogiochi di Remedy con le abilità soprannaturali. Ecco il comunicato stampa ...

Control : La nuova IP di Remedy si mostra all’E3 2018 : Il celebre studio di sviluppo finlandese Remedy Entertainment, Plc., e il publisher 505 Games, hanno svelato il loro nuovo attesissimo videogioco precedentemente conosciuto con il nome in codice “P7.” Dai creatori di Max Payne e di Alan Wake arriva CONTROL, un titolo action-adventure in terza persona che unisce gli scontri a fuoco che hanno reso celebri i precedenti videogiochi di Remedy con le abilità soprannaturali. Remedy ...