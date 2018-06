Il Comune di Lucca apre il bando per tre tirocini all' Ufficio Tributi

Lucca - Consiglio congiunto Provincia-Comune sul bullismo : la parola a studenti e docenti : Si è parlato tanto in questi mesi di Lucca e degli incresciosi avvenimenti dell’ITC Carrara e ieri sera il discorso è stato ripreso in occasione del Consiglio congiunto di provincia e comune sul bullismo, tenutosi in sala Ademollo, a Palazzo Ducale, in un doveroso approfondimento che ha aperto interessanti scenari. Il bullismo: l'importanza della prevenzione Di fronte a un pubblico gremito, esponenti politici e sindacali, insegnanti, giornalisti ...