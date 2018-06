I segreti di Cristiano Ronaldo? Pollo | insalata e ping pong

ilgiornale

(Di domenica 24 giugno 2018) Secondo molti appassionati di calcio, al momentoè il migliore giocatore del mondo. Per arrivare a questo traguardo, negli anni il portoghese ha lavorato duramente. Alla base del suo successo, secondo il suo ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United Patrice Evra, ci sarebbero un'alimentazione leggera a base di, compensata da una tremenda fame di vincere. Non soltanto sul terreno di gioco, ma in ogni competizione sportiva. Comprese le partite a. In un'intervista a Itv Sport, l'ex calciatore di Manchester United e Juventus, Patrice Evra, ha raccontato alcunidietro allo strapotere fisico, tecnico e atletico di. Partendo da un gustosissimo aneddoto. "Sevi invita a mangiare da lui, dite di no. Una volta ci andai, era dopo un allenamento ed eravamo stanchi. A tavola soloe acqua. ...