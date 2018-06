I nuovi titoli di Stato sono in crescita | potrebbe convenire acquistarli

Due nuovi titoli automobilistici annunciati dai papà di Burnout : Three Fields Entertainment ha annunciato due nuovi titoli per PS4, Xbox One e PC, e a dare la notizia sono stati proprio i fondatori di Criterion Games, Fiona Sperry e Alex Ward.Come riporta Eurogamer infatti gli sviluppatori hanno rivelato due giochi che sembrano familiari ad una certa IP propria di Criterion e che in molti conoscono.Il primo gioco è Danger Zone 2 è il seguito dell'originale uscito lo scorso anno, portandoci si strade reali e ...

I nuovi saldi sul PlayStation Store riguardano decine di titoli e quelli della collana PlayStation Retrò : Sony ha lanciato oggi una serie di importanti sconti per decine e decine di videogiochi PS4 che possono essere ora acquistati a meno di 15€. Nella lunga lista di videogiochi scontati troviamo titoli del calibro di Fallout 4, Prey, tre episodi della serie Metro e moltissimi altri.La promozione riguarda anche numerosi videogiochi della collana PlayStation Retrò, e se non li avete giocati potrete recuperare a prezzo ridotto grandi successi ...

Gears of War : rumor indicano tre nuovi titoli all'E3 2018 - incluso un Battle Royale : Nei giorni che ci separano all'inaugurazione dell'E3 2018 rumor e leak si fanno sempre più insistenti e le ultime voci di corridoio circolate oggi propongono un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso se fosse confermata.Sappiamo che Gears of War è uno dei candidati a salire sul palco della conferenza Microsoft all'E3, ma stando a quello che riporta Polygon il franchise potrebbe tornare sul mercato in tre diversi videogiochi. Microsoft potrebbe ...

Pokémon : Let’s Go - Pikachu! & Let’s Go - Eevee! – i nuovi titoli della saga in arrivo su Switch a Novembre : Nintendo ha annunciato Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, due nuovi titoli ambientati nella regione di Kanto che costituiscono il debutto su Nintendo Switch della classica modalità RPG/avventura, vista per la prima volta nel 1996 su Pokémon Rosso e Pokémon Blu, in arrivo il 16 Novembre. Grazie alla maggior potenza dell’hardware della Switch rispetto a quello delle altre console portatili della casa ...

Ftse Mib condannato a nuovi scivoloni? I titoli da monitorare : Considerando anche lo scenario politico, si aspetta una prosecuzione della discesa o un recupero dei corsi? In questa fase la situazione politica sta dominando la scena e le speculazioni sono davvero ...

Nintendo : tre nuovi titoli si aggiungono alla gamma Nintendo Selects per 3DS e annunciati due nuovi bundle New Nintendo 2DS XL : Il bundle New Nintendo 2DS XL Nero + Verde Lime include Mario Kart 7 preinstallato : Mario Kart 7 - Librati nel cielo e immergiti sott'acqua mentre il mondo delle corse si ingrandisce e migliora. Non ...

Nintendo : tre nuovi titoli si aggiungono alla gamma Nintendo Selects per 3DS e annunciati due nuovi bundle New Nintendo 2DS XL : Per chi si è lasciato sfuggire un gioco al lancio, o per coloro che semplicemente desiderano riscoprirlo, la gamma di titoli Nintendo Selects e la sua notevole varietà di esperienze di gioco è il posto ideale da cui iniziare. Sono già molti i titoli di questa serie disponibili per le console della famiglia Nintendo 3DS, tra cui SUPER MARIO 3D LAND, Kirby: Triple Deluxe e Luigi's Mansion 2. La gamma Nintendo Selects per Nintendo 3DS verrà ora ...

«Duca e duchessa del Sussex» : ecco i nuovi titoli di Harry e Meghan : Il principe Harry e la borghese Meghan Markle sono adesso i nuovi duchi del Sussex. L’ha annunciato Kensington Palace con un comunicato ufficiale a poche ore dal sì. È il tradizionale regalo di nozze della regina Elisabetta II a ogni membro – maschile – della famiglia reale. Per l’adorato nipote Harry, Sua Maestà non poteva fare eccezione. LEGGI ANCHESeguite il royal wedding con noi A Kate Middleton e a William, il 29 ...

Ftse Mib : nuovi rialzi o trappola per tori? Titoli in watchlist : ... ma il rischio di una trappola per tori esiste, complice la stagionalità sfavorevole, le guerre commerciali sui dazi, i dati macro non eccezionali e l'incertezza politica. Tra i bancari come valuta l'...

Origin Access : arrivano 8 nuovi giochi di rilievo ad arricchire il parco titoli : I servizi in abbonamento tramite i quali viene concesso l'Accesso ad una gamma di giochi sono una tendenza di mercato che sta, piano piano, guadagnando fette sempre maggiori di mercato nel setto videoludico ci fa notare Gamereactor.EA offre Accessi anticipati e sconti su un numero di nuove uscite con EA Access e Origin Access. Quest'ultimo servizio proprio oggi ha ottenuto una rimpinguata al parco titoli con ben otto aggiunte di rilievo. Tra i ...

Dirigenti pubblici - meno peso ?ai titoli nei nuovi concorsi : A SVOLTA ROMA Una riforma complessiva non è mai andata in porto, ma il ministero della Pubblica amministrazione prova comunque a incidere sui Dirigenti degli uffici pubblici e dei...

