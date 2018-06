lastampa

: “I nazional-populisti hanno isolato l’Italia e l’Ue può implodere” - AdrMontanaro : “I nazional-populisti hanno isolato l’Italia e l’Ue può implodere” - ArtureaPalus : @Memix1968 @BlobRai3 Un tizio. Magnate miliardario Ungaro-americano, dona regolarmente a cause filantropiche e ad a… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Per Marco Minniti, personaggio poco incline alle sparate, stavolta il rischio è serio, cone l’Europa unite in un insolito destino: «Da un anno era in corso un dialogo tra Unione europea e Africa, gli arrivi in Italia erano drasticamente diminuiti, ma nel giro di 15 giorni si è ribaltato tutto: il-populismo, lo chiamerei così, ha ...