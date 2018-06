I gestacci dei calciatori della Germania e i sandali col calzino

ilgiornale

(Di domenica 24 giugno 2018) La Mannschaft - la nazionale di calcio- ci è cascata ancora una volta. Troppo forte la soddisfazione per la vittoria all'ultimo minuto contro la Svezia grazie alla punizione di Toni Kroos, troppo forte la voglia di scaricare la rabbia contro il catenaccio degli svedesi. Al punto da mancare loro di rispetto, come ha raccontato il c.t. svedese Jan Andersson: "Ci hanno rivolto dei. Il loro comportamento è stato irrispettoso e i nostri ragazzi in panchina hanno reagito". Come se fosse la prima volta che un calciatore tedesco si mostra arrogante verso gli avversari, violando così le norme del fair-play.Come racconta Sport Mediaset, subito dopo il gol di Kroos tra le due panchine ci sono stati attimi di tensione. I componenti delle due squadre sono quasi venuti a contatto dopo che alcunitedeschi hanno rivolto deicontro la panchina svedese. ...