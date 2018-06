I deputati del Pd ci sono costati quasi 14 milioni di euro | il treno di Renzi 130mila

Nicola Acunzo nominato in Commissione Cultura della Camera dei deputati - : ... eletto nel collegio di Battipaglia, Nicola Acunzo, nominato oggi componente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati. Acunzo parlando con la stampa a margine dell'...

Esami gratis e niente fila : medici - deputati e magistrati nella lista della dottoressa che faceva favori agli amici : MILANO File saltate, Esami gratuiti. Lo studio di Ermanna Chiari, 62 anni, medico in forze agli Spedali civili di Brescia e responsabile del laboratorio di eco-cardiografia, era una pacchia. La ...

Fico richiama Salvini che si siede tra i deputati : 'Torni tra i banchi del governo' : Siparietto tra il presidente della Camera Roberto Fico e il dell'interno Matteo Salvini durante il dibattito sulla fiducia al governo Conte. Il ministro dell'Interno subito dopo essere entrato in aula ...

Laura Castelli - "gola profonda" M5s/ "deputati lobotomizzati - Di Maio schiavo del gossip" : Laura Castelli, "gola profonda" M5s: deputata al centro dello scandalo pentastellato del libro Supernova, è lei la fonte interna degli autori Biondo e Canestrati(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:18:00 GMT)

L'ora della 'responsabilità' e quei 15 deputati M5s pronti a disertare : Roma. "Una quindicina". Il deputato del M5s, in capannello insieme a due suoi colleghi in un angolo del Transatlantico, sbuffa di nervosismo, nell'indicare il numero. E poi, di fronte alle facce ...

deputati Gop : a Trump Nobel della Pace : 2.10 Dopo la proposta informale del presidente sudcoreano Moon Jae-in è scattata la candidatura ufficiale di Trump al Nobel per la Pace ad opera di 18 Deputati repubblicani del Grand Old Party (Gop),guidati dal deputato Luke Messer. La nomination di Trump è stata inviata al comitato norvegese del Nobel "come riconoscimento del suo lavoro per porre fine alla Guerra di Corea,per la denuclearizzazione della penisola coreana e per portare la Pace ...

Delrio a deputati Pd : linea non cambia - no accordi con Lega-M5s : Roma, 18 apr. , askanews, Le proposte di programma presentate dal Pd ieri non sono un cambio di linea rispetto a quanto detto fin qui, i democratici incontreranno il presidente incaricato, se verranno ...

Svastica e un verso nazista sulla porta di un bagno della Camera dei deputati : Una Svastica seguita dal verso di un inno dei canti della Wehrmacht è stata incisa sullo stipite interno di uno dei bagni degli uomini di Montecitorio, comunemente utilizzati dai deputati. "Es braust unser panzer", recita la scritta incisa nel legno: "Il nostro carro armato romba".Sotto la Svastica, che ha suscitato sgomento a Montecitorio, un'altra scritta: "Ma vai a cagare...". Appena scoperta, è stato avvisato il presidente ...

Qualcuno ha inciso un motto nazista nei bagni della Camera dei deputati : Lo slogan “Es braust unser Panzer” – “il nostro carro armato sta ruggendo”, verso di un canto nazista – è stato inciso da Qualcuno sulla porta di un bagno nel piano dell’aula della Camera dei Deputati. L’agenzia di stampa AGI The post Qualcuno ha inciso un motto nazista nei bagni della Camera dei Deputati appeared first on Il Post.

Roma - scritta con svastica sulla porta di un bagno della Camera dei deputati : “Il carro armato sta ruggendo” : “Es braust unser Panzer”. Cioè “il nostro carro armato sta ruggendo”. È la scritta apparsa sullo stipite della porta di uno dei bagni di Montecitorio, sede della Camera dei deputati. Si tratta di un verso tratto dal Panzerlied, uno dei più conosciuti canti intonati durante la seconda guerra mondiale dalle forze armate della Germania nazista, la Wehrmacht. Sopra la frase, incisa nel legno, una svastica. Alla trovata ha ...

Montecitorio - nei bagni dei deputati incise una svastica e un inno della propaganda nazista : Una svastica e una frase facente parte di un inno della propaganda nazista sono apparsi nei bagni di Montecitorio utilizzati dai deputati, incise su di uno stipite del piano dell'Aula della Camera.Continua a leggere

Completata la formazione della commissione speciale della Camera dei deputati Video : Sono giunte a conclusione tutte le procedure necessarie per la formazione della commissione speciale della #Camera dei Deputati. Nominati i 40 componenti e decisi i 12 argomenti che verranno trattati nelle prossime sedute, su cui il #parlamento non si è ancora espresso, l’organismo politico è pronto per iniziare il suo lavoro. I 40 funzionari si sono incontrati per la prima volta questa mattina alle 11, hanno gia' avuto luogo le prime ...