I dazi Usa inceppano il motore Crollano le stime di crescita A rischio il miracolo

UE - in vigore i dazi sulle importazioni dagli USA : Entrano in vigore oggi i dazi imposti dall'Unione Europea su una serie di prodotti made in USA, la risposta ufficiale a quelli imposti dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'import di alluminio e di acciaio.La lista è davvero lunga e include, tra le altre cose: whisky, sigari, sigarette, jeans Levi's e magliette di cotone, ma anche diversi tipi di succo d'arancia e di mirtillo, riso parboil e mais confezionato, passando per le ...

Alimentari e automobili a rischio dazi in Usa : trema il made in Italy : Economia, sviluppo e occupazione sono le realtà che la guerra dei dazi rischia di mettere in ginocchio. Lo stesso presidente della Bce, Mario Draghi, ha lanciato l'allarme sul pericolo che le ...

La mossa europea/ Harley e jeans Levi's - prezzi in aumento. Ecco i dazi agli Usa : È in vigore da ieri la risposta europea ai dazi decisi dal presidente Trump del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio. La risposta europea è meno che proporzionale. La ...

Usa - Trump minaccia dazi sull’auto made in Europe : “Costruitele qui” : Donald Trump ha minacciato l’imposizione di dazi del 20% sulle auto fabbricate in Europa e importate negli Stati Uniti. “Costruitele qui!”, ha twittato The Donald, dopo aver dato il via un mese fa anche per l’auto alla stessa procedura utilizzata per introdurre tariffe doganali su acciaio e alluminio: la minaccia alla sicurezza nazionale. L’unica via che ha il presidente per bypassare la volontà del Congresso e ...

Scattano i dazi europei contro gli Usa : dai Levi's al bourbon. Trump minaccia le auto : ... ipotizzare un balzello sulle auto imposto dagli Usa al 25% , dal 2,5% attuale, mentre i dazi europei sono al 10%, vorrebbe dire un colpo fino a 20 miliardi di dollari per l'economia tedesca. Nel ...

Trump minaccia dazi al 20% sull’auto europea : rischio boomerang sull’industria Usa : Nel giorno in cui entrano ufficialmente in vigore i dazi che Bruxelles ha deciso di varare come contromisura alle tariffe al 25% sull’import di alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti scatta la minaccia del presidente americano di imporre una barriera al 20% sulle importazioni di auto europee. Il settore cede in Borsa ...

dazi - ecco perché da oggi rischiamo di pagare di più i prodotti “made in Usa” : I jeans Levi’s, le motociclette Harley Davidson, il succo d’arancia e il burro d’arachidi «made in Usa» rischiano di costare di più, dopo l’entrata in vigore oggi delle contromisure dell’Unione Europea ai Dazi imposti dagli Stati Uniti contro le esportazioni europee di alluminio e acciaio. Nella lista dei prodotti Usa a cui si applicherà un Dazio d...

dazi - al via le comtromisure Ue contro gli Usa : "Non abbiamo avuto scelta" spiegano da Bruxelles, dove però si teme che la guerra appena iniziata possa proseguire andando a colpire un settore molto importante per l'economia europea come quello ...

dazi - entrano in vigore le misure di ritorsione contro gli Usa. Colpiti anche jeans e whisky : Scattano i Dazi della Ue sui prodotti americani. entrano in vigore il 22 giugno le misure di ritorsione decise dalla Commissione europea in risposta alle tariffe annunciate nelle settimane scorse dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio. Sarà colpito un elenco ristretto di merci provenienti dagli Stati Uniti, tra cui jeans e whiskey, per un valore di 2,8 miliardi euro. A scatenare la controffensiva europea le misure imposte ...

