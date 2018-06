I Bastardi di Pizzofalcone terza puntata trama replica 24 giugno 2018

I Bastardi di Pizzofalcone - Gassmann indaga nel condominio dell’orrore. Anticipazioni replica 24 giugno : Proseguono su Rai1 le repliche delle vicende che vedono protagonista l’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, ne I bastardi di Pizzofalcone. Domenica 24 giugno alle 21.25 va in onda la terza puntata. Ecco le Anticipazioni. Il cadavere di una bellissima cameriera viene ritrovato nella cantina di un fatiscente condominio di Pizzofalcone. Le indagini inducono a ipotizzare che l’assassino possa essere il marito della ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2%. Balalaika al 12.6% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share e a seguire Balalaika – Dalla Russia col Pallone ha intrattenuto 1.907.000 spettatori con il 12.6% di share. Su ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share. Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Ti Presento i ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share. Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Ti Presento i ...

Ascolti tv ieri - I Bastardi di Pizzofalcone vs Brasile-Svizzera vs Non è l’arena | Dati Auditel 17 giugno 2018 : Auditel 17 giugno 2018, bastardi di Pizzofalcone, Brasile vs Svizzera e Non è l’arena. Chi vince la gara Ascolti tv? Come è andata la sfida, secondo gli Ascolti tv di ieri, 17 giugno 2018, fra la replica de I bastardi di Pizzofalcone e la partita dei Mondiali di Calcio che ha visto contrapporsi Brasile e Svizzera? Come è andata, poi, la seconda puntata di Balalaika? Ad inserirsi fra i due contendenti è sicuramente stato anche Massimo ...

I Bastardi DI PIZZOFALCONE/ Anticipazioni replica seconda puntata e news I Bastardi di Pizzofalcone 2 : I bastardi di Pizzofalcone, la trama e le Anticipazioni della seconda puntata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la replica in attesa dei prossimi episodi.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:13:00 GMT)

I Bastardi di Pizzofalcone : stasera - domenica 17 giugno 2018 - la seconda puntata su Rai1 : Il commissariato sta riguadagnando la fiducia del quartiere, intanto un nuovo caso di omicidio deve essere risolto. La vendetta si scoprirà essere il movente.

I Bastardi di Pizzofalcone/ Anticipazioni seconda puntata : due nuovi omicidi (replica - 17 giugno) : I bastardi di Pizzofalcone, la trama e le Anticipazioni della seconda puntata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la replica in attesa dei prossimi episodi.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 08:59:00 GMT)

I Bastardi di Pizzofalcone seconda puntata trama replica 17 giugno 2018 : I Bastardi DI Pizzofalcone seconda puntata. Continuano su Rai 1 le repliche della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. domenica 17 giugno 2018 rivedremo il secondo episodio della serie. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LA FICTION IN TV, STREAMING E replica I Bastardi di Pizzofalcone seconda puntata trama replica 17 giugno 2018 Dopo aver risolto in modo brillante l’omicidio della moglie del notaio, I ...

Ascolti tv - 2.3 milioni di telespettatori per la replica de I Bastardi di Pizzofalcone : Il programma più visto delle prima serata televisiva del 10 giugno è stato su Rai1 la riproposizione della fiction “I bastardi di Pizzofalcone” con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini che ha raccolto 2.364.000 telespettatori e l’11.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 telespettatori pari al 7.3% di share. Nei dettagli della prima serata su La7 Non è L’Arena ...

Ascolti Tv - Domenica 10 Giugno 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone in replica 11.8% 2 - 3 mln - Rai 1 - - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l'... : ... share 11.5% , la diretta del Gran Premio del Canada, in onda dalle 20.04 alle 22.02, ha interessato 776.000 spettatori con il 3.9% su Sky Sport F1 e 511.000 con 2.6% su Sky Sport 2 , . Nove , Top ...

Ascolti TV | Domenica 10 giugno 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 11.8% - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l’Arena 9.6% : I Bastardi di Pizzofalcone Su Rai1 la replica I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.364.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.215.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.473.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto ...

Ascolti tv ieri - I Bastardi di Pizzofalcone vs Madre Mia vs Dr Knock | Dati Auditel 10 giugno 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 10 giugno 2018. Chi ha vinto la prima serata fra la replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gasmann, Carolina Crescentini e Tosca D’Acquino, ed il film Dr. Knock in onda su Canale 5? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito la penultima puntata di Non è L’Arena su La7 condotta da Massimo Giletti o l’appuntamento con Kilimangiaro con Camila Raznovich su Rai 3? A ...

Ascolti tv ieri - I Bastardi di Pizzofalcone vs Dr Knock | Dati Auditel 10 giugno 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 10 giugno 2018. Chi ha vinto la prima serata fra la replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gasmann, Carolina Crescentini e Tosca D’Acquino, ed il film Dr. Knock in onda su Canale 5? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito la penultima puntata di Non è L’Arena su La7 condotta da Massimo Giletti o l’appuntamento con Kilimangiaro con Camila Raznovich su Rai 3? A ...