HARRY KANE | MONDIALI 2018 Video Inghilterra Panama | Van der Vaart | “all' inizio faceva

HARRY KANE - Mondiali 2018/ Video - l’Inghilterra a caccia della qualificazione contro Panama : occhio al bomber : Harry Kane , Mondiali 2018 , Video : l'Inghilterra si gioca oggi con il Panama la qualificazione agli ottavi di finale per l'edizione russa. Occhi puntati sul bomber degli Spurs. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Uno strano tatuaggio in onore di HARRY KANE : il gol al 91° ispira il tifoso - ma il tattoo è sul sedere! : Il tifoso si fa tatuare omaggiando Harry Kane ed il suo gol al 91°, il tatuaggio è però in una parte del corpo davvero strana Una doppietta quella di Harry Kane , nel match d’esordio dell’Inghilterra contro la Tunisia ai Mondiali di Russia 2018, che ha fatto felici molti tifosi. I supporter della Nazionale inglese hanno gioito di più al secondo gol dell’attaccante del Tottenham, che ha regalato alla squadra di Southgate la ...

PROBABILI FORMAZIONI / Tunisia Inghilterra : quote - ultime novità live. Il bomber HARRY KANE (Mondiali 2018) : PROBABILI FORMAZIONI Tunisia Inghilterra: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita dei Mondiali 2018 nel gruppo G (oggi 18 giugno)(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:45:00 GMT)