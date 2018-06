Hamilton vince e si riprende il Mondiale

F1 GP Francia : vince Hamilton - sul podio con Verstappen e Raikkonen : Cronaca C'è il sole al Paul Ricard quando si scaldano i motori a pochi minuti dal via della 59esima edizione del GP di Francia. Situazione gomme: Mercedes e Red Bull sono su supersoft usata, McLaren ,...

Formula 1 - GP di Francia 2018 : vince Hamilton - torna leader. Raikkonen terzo - Vettel quinto in rimonta : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 0 2 VERSTAPPEN +7.090 3 Raikkonen +25.888 4 RICCIARDO +34.736 5 Vettel +61.935 6 MAGNUSSEN +79.364 7 BOTTAS +80.632 8 SAINZ +87.184 9 HULKENBERG +...

F1 - GP FRANCIA 2018 : Hamilton vince IN SCIOLTEZZA - RAIKKONEN SALVA LA DOMENICA FERRARI : F1, GP FRANCIA 2018 : Lewis HAMILTON VINCE il GP FRANCIA 2018 e si riprende la vetta del mondiale, complice anche l’errore in partenza di Sebastian Vettel che lo costringe ad una rimonta fino alla quinta posizione. Verstappen e RAIKKONEN competano il podio con Ricciardo quarto. Bottas è sesto mentre l’eroe del weekend Charles Leclerc centra un altro, ottimo, decimo posto, che frutta un altro punto per l’Afla ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Sono ancora qui per vincere» : Ha perso la vetta della classifica per un solo punto a favore di Sebastian Vettel, ma mantiene comunque intatta la sua voglia di combattere e di vincere, come ha ammesso in un'intervista a Sky Sport ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Normalmente non si vince partendo dal quarto posto. Una giornata difficile” : “Normalmente qui non si vince partendo dal quarto posto“. Da questa frase si evince lo stato d’animo di Lewis Hamilton, solo quarto nelle qualifiche del GP del Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, ai microfoni di Sky Sport. Lewis, che vanta sei pole su questo circuito ed aveva centrato il best time nelle ultime tre edizioni, non può che essere deluso dal proprio risultato. Alla domanda, poi, sulla resa del ...

F1 Canada - Hamilton : «Qui non si vince partendo quarti» : MONTREAL - 'Se il motore ha condizionato le mie qualifiche? No. Il problema è che non ho messo insieme il giro, è stata una giornata difficile' . Deluso per la prova anche Lewis Hamilton, che pur non ...

Ricciardo vince il Gran Premio di Monaco davanti a Vettel e Hamilton : Missione compiuta. Daniel Ricciardo principe di Monaco: l’australiano sbanca Montecarlo come da pronostico, sfruttando la pole come non gli era mai accaduto nelle altre sei vittorie della carriera, tutte ottenute partendo da dietro, ma non è stata una passeggiata. Il Gp più noioso a memoria d’uomo per lui è stato un’impresa mozzafiato, perché dopo ...

F1 - Gp Monaco : vince Ricciardo nonostante problemi al motore. Secondo Vettel - poi Hamilton : PRINCIPATO DI Monaco - Redenzione. La chiama così Daniel Ricciardo la sua settima vittoria in carriera, la seconda dell'anno dopo Shanghai, la prima a Montecarlo dove due anni fa la perse per un ...