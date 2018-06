Tennis - Halle : Federer va ko in finale con Coric e perde il primato : Il 21enne croato, numero 34 del mondo, batte in finale il 36enne svizzero Roger Federer, numero 1 del mondo, prima testa di serie e grande favorito della vigilia, con il punteggio di 7-6 , 8-6, , 3-6,...

Atp Halle - Federer ko e titolo a Coric : Borna Coric vince il torneo Atp 500 di Halle , erba, montepremi 1.983.595 euro, . Il 21enne croato, numero 34 del mondo, batte in finale il 36enne svizzero Roger Federer , numero 1 del mondo, prima testa di serie e grande favorito della vigilia, con il punteggio di 7-6 , 8-6, , 3-6, 6-2 in due ore e sei minuti. Federer, nove volte vincitore ad Halle, domani perderà anche la prima ...

ATP Halle – Clamoroso! Coric perfetto - Federer sconfitto in finale : Nadal torna n°1 : Roger Federer sconfitto nella finale dell’ATP di Halle: il campione svizzero si arrende a Coric e cede il n°1 a Rafa Nadal Roger Federer sconfitto nelal finale dell’ATP di Halle da Borna Coric. Clamoroso! Anzi no. A pensarci bene, il campione svizzero aveva dato diversi segnali alquanto strani. Durante tutto il corso del torneo, sulla sua superficie preferita, arrivando già dal successo in scioltezza a Stoccarda, Federer aveva ...

Tennis : Federer-Coric ad Halle Al Queen's Djokovic per la prima : Dalle 13 lo svizzero cerca il decimo centro sull'erba del torneo tedesco. In semifinale ha faticato contro Kudla, battuto 7-6 7-5: 'Devo far meglio, non posso lasciare certi giochi agli avversari, ma ...

Tennis - Federer in finale a Halle. Al Queen's Djokovic sfida Cilic : Il croato, numero 34 del mondo, vincitore nei quarti su Andreas Seppi, ha approfittato del ritiro di Roberto Bautista Agut, numero 16 del ranking Atp e 4 del seeding, sul punteggio di 3-2 del primo ...

Tennis - Atp Halle : è Federer il primo finalista : A separarlo dal suo 99° titolo Atp il croato Borna Coric che ha raggiunto la finale dopo aver 'goduto' del ritiro dello spagnolo Roberto Bautista-Agut , numero 16 del mondo e quarto favorito del ...

ATP Halle - Bautista-Agut dà forfait dopo 5 game : Borna Coric raggiunge Federer in finale : Borna Coric è il secondo finalista dell’ATP di Halle: il tennista croato sfrutta il forfait di Roberto Bautista-Agut e raggiunge Federer in finale dopo la vittoria di Federer su Kudla, il secondo matc in programma nella giornata dell’ATP di Halle ha premiato Borna Coric come secondo finalista del torneo. A dire il vero, il tennista croato non si è ‘guadagnato’ sul campo il passaggio del turno. Coric infatti ha sfruttato il forfait di Roberto ...

Tennis - Federer in finale a Halle battuto Kudla in due set : Lo svizzero, numero uno del mondo e del seeding, nonchè campione in carica, ha sconfitto lo statunitense Denis Kudla, numero 109 Atp, col punteggio di 7-6 , 1, 7-5. Dopo aver vinto il primo set al ...

Atp Halle : Federer in finale : Roger Federer è in finale al torneo di Halle: il fuoriclasse svizzero, n.1 del ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale lo statunitense Denis Kudla in due set con il punteggio di 7-6 , 7-1, 7-5. L'...

