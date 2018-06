GRANDE FRATELLO VIP 2018 Anticipazioni e news sul cast | Giovanni Cottone | ex di Valeria

GRANDE FRATELLO Vip - Cecilia Capriotti e Lucas Peracchi probabili concorrenti : Il settimanale Spy dà voce a due celebrities a cui non dispiacerebbe prendere parte al prossimo Grande Fratello Vip . E non ne fanno mistero. Il tronista Lucas Peracchi dichiara: "Accetterei molto ...

GRANDE FRATELLO Vip 3/ Anticipazioni e news sul cast : Iva Zanicchi smentisce - gli ultimi rumors : Grande Fratello Vip 3, le nuove Anticipazioni e tutte le ultime indiscrezioni sul reality show di Casa Mediaset: Iva Zanicchi smentisce la sua partecipazione.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 03:05:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip : Iva Zanicchi nel cast? La smentita : Iva Zanicchi: “Non sono mai stata interpellata per fare il Grande Fratello Vip” La presenza di Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip 3 avrebbe fatto molto discutere e sarebbe stata molto apprezzata dai telespettatori di Canale 5. Tuttavia, i vari rumors che avrebbero voluto l’energetica cantante all’interno della Casa più spiata d’Italia sarebbero infondati. Come ha infatti rivelato Novella 2000, Iva non avrebbe ...

GRANDE FRATELLO Vip 3/ Tutti i papabili concorrenti : anche Scintilla nel cast? L'indiscrezione : Grande Fratello Vip 2018 , anticipazioni e cast: le ultime indiscrezioni vorrebbero Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, nel cast. Ecco Tutti i possibili concorrenti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 04:06:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Work in progress per la terza edizione del "Grande Fratello Vip". Dopo le prime due stagioni di Grande successo, si lavora al terzo round. L'appuntamento è, come sempre, in autunno. E questa al...

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Tre attrici - un ex tronista e un'indiscrezione shock : le ultime novità sul cast : Grande Fratello Vip 2018 , anticipazioni e cast: le ultime indiscrezioni vorrebbero Giovanni Cottone nella Casa. Ci sarà anche un ex tronista di Uomini e Donne?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 04:05:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip : nel cast anche l’ex marito di Valeria Marini? : Valeria Marini: il suo ex approda al GF Vip? Nonostante l’edizione classica sia terminata soltanto da qualche settimana, in rete iniziano a spuntare le prime indiscrezioni riguardanti il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. Secondo Tv Blog, l’ex marito di Valeria Marini sarebbe stato scelto dalla produzione del programma per essere uno dei nuovi coinquilini della casa più spiata d’Italia. Giovanni Cottone, come ...

Giovanni Cottone al GRANDE FRATELLO Vip?/ L’ex di Valeria Marini sarebbe in trattativa per partecipare : Giovanni Cottone al Grande Fratello Vip? L’ex marito di Valeria Marini sarebbe in trattativa per partecipare al reality show di Casa Endemol, le indiscrezioni sul cast.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:10:00 GMT)

GRANDE FRATELLO - Nina Moric torna con Luigi Favoloso? ‘Manco morta’ : “tornare con lui? Manco morta”. Doccia fredda per Luigi Favoloso. Se fino pochi giorni fa un post dell’ex gieffino lasciava intendere un possibile riavvicinamento con la sua ex fidanzata con parole come: “Potremmo ignorarci, potremmo fingere di non conoscerci, ma non saremmo noi, non saremmo ciò che siamo stati per 4 anni. Più ti ho vicina, più capisco i miei sbagli, più ti ho vicina e più capisco che se c’è una ...

Retroscena Blogo | GRANDE FRATELLO Vip 2018 - Giovanni Cottone concorrente? : Tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, potrebbe esserci Giovanni Cottone. Si tratta dell'imprenditore diventato popolare per il matrimonio, poi naufragato in tempi record, con Valeria Marini. La storia pubblica di Cottone è in qualche modo già stata legata al reality di Canale 5 in quanto nel 2016 finì in carcere proprio mentre la sua consorte era ...

GRANDE FRATELLO - Alberto Mezzetti si butta in politica : dopo il GRANDE FRATELLO - dove lo vogliono assessore : È tornato a casa nella sua Viterbo Alberto Mezzetti, fresco della vittoria al Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso. Ad accoglierlo una folla di amici e nuovi fan in visibilio, più sul tardi un amico ...

Simone Coccia Colaiuta / Attacco ai concorrenti del GRANDE FRATELLO 15 : la replica di Matteo Gentili : Simone Coccia Colaiuta ha riservato un duro Attacco ai colleghi del Grande Fratello 15 dicendosi fiero di non avere fatto "parte del branco". Il riferimento a Baye Dame, Filippo e Danilo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:02:00 GMT)

Filippo Contri e Lucia Orlando vivono insieme?/ Angelo Sanzio conferma! (GRANDE Fratello) : Filippo Contri e Lucia Orlando hanno iniziato a convivere? Le rivelazioni di Angelo Sanzio dopo il Grande Fratello 15 confermano. Ecco cos'è accaduto alla coppia(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:25:00 GMT)

“Ma quindi è lui!”. Lo hanno notati tutti : ecco dov’è finito Samba del GRANDE Fratello. È stato l’indimenticabile ‘simpaticone’ dell’edizione numero 13 : La tredicesima edizione del reality show Grande Fratello è iniziata il 3 marzo 2014 e si è conclusa il 26 maggio 2014 per una durata di 85 giorni con la vittoria di Mirco Petrilli. La conduttrice è stata Alessia Marcuzzi, confermata per l’ottava volta al timone del programma. Gli opinionisti in studio sono stati per le prime quattro puntate l’attrice Manuela Arcuri e il giornalista Cesare Cunaccia, sostituiti rispettivamente ...