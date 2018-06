Gp Francia | Hamilton | ' Voglio essere sempre leader'

Hamilton vince il Gp di Francia E torna leader : FORMULA UNO. Lewis Hamilton vince a mani basse il Gran Premio di Francia . Il campione del mondo in carica, partito dalla pole position, ha approfittato dell'incidente al via tra il compagno di squadra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, per prendere il largo. Una vittoria che permette al ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Una domenica perfetta - sono di nuovo in vetta e voglio rimanerci” : Lewis Hamilton può sorridere, a ragione, dopo il successo nel Gran Premio di Francia 2018 di Formula Uno di oggi. Il pilota inglese, partito dalla pole position, ha saputo gestire nel migliore dei modi tutta la gara, resistendo in partenza all’assalto di Sebastian Vettel e Valtteri Bottas e, successivamente, allungando inesorabilmente sugli avversari per poi chiudere i 53 giri senza alcun patema e senza bisogno di forzare. Le parole del ...

