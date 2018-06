Gp di Francia | trionfa Hamilton e torna in testa al Mondiale Ferrari terza e quinta

Rally – L’Abarth 124 trionfa in Spagna e Francia : L’Abarth 124 Rally aggiunge due nuove vittorie alla sua stagione già ricca di successi nei campionati Rally di Spagna e Francia In Spagna 4° posto nell’assoluto per la 124 Rally di Monarri (SPA) e Sanjuàn (SPA), vittoria in R-GT e leadership nella classifica 2 Ruote Motrici Nel Rallye des Vosges, in Francia, il francese Astier porta la 124 Rally alla vittoria nella R-GT e nella 2 Ruote Motrici, nell’assoluto è 11°. Successo di classe ...