Governo | molto rumore per nulla | i conti non tornano su pensioni e condono fiscale

A Mosca sono molto contenti delle aperture del nuovo Governo italiano : 'Naturalmente ha concluso - il nuovo governo di coalizione sta appena iniziando a lavorare e le sue priorità di politica estera saranno chiarite'.

A Salvini il discorso di Conte è piaciuto molto : il Governo punta a durare 5 anni : Un discorso "bellissimo, concreto" basato su "fatti". Cosi'' Matteo Salvini definisce l'intervento di Giuseppe Conte, nel giorno della fiducia al Senato, mentre il suo partito si prepara a sostenere un governo che potrebbe anche avere una prospettiva di 5 anni. Davanti a chi gli chiede se 'sente' il presidente del Consiglio indicato dai Cinque stelle anche un po' 'suo', il segretario ...

Facebook ha condiviso dati degli utenti con quattro società molto vicine al Governo cinese : Tra cui Huawei, che gli Stati Uniti considerano potenzialmente pericolosa per la sicurezza nazionale The post Facebook ha condiviso dati degli utenti con quattro società molto vicine al governo cinese appeared first on Il Post.

Governo incassa fiducia - Conte : è andata molto bene anche per numeri : "E' andata molto bene anche per quanto riguarda i numeri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando con i cronisti fuori di Palazzo Madama il voto di fiducia dato dal Senato ...

Soros : molto preoccupato per influenza Russia su nuovo Governo italiano. Salvini : mai ricevuto lira - euro o rublo : Così il finanziere George Soros, che ha partecipato all'ultima giornata del festival dell'Economia di Trento.

«Ora l'Italia ha un Governo euroscettico e molto di destra» : La Franfurter Allgemeine Zeitung apprezza la decisione di aver spostato Paolo Savona dal ministero dell'Economia a quello delle Politiche europee, preferendogli Giovanni Tria «professore, apartitico, ...

Governo : Renzi - alle urne molto presto; sarà battaglia sull'Europa : sarà una battaglia tra chi scommette sull'antipolitica e chi crede nella politica', aggiunge l'ex segretario dem. 'Ipotizzare l'uscita dall'Euro, con un piano B studiato anche dal candidato Ministro, ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli : “Governo M5s-Lega? Destinato a durare molto. Conviene anche all’Europa” : “Un governo Lega–Cinque Stelle? È Destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è ...

Governo - Damilano vs Rosato (Pd) : “Riesce a dormire la notte?”. “Lei dà una lettura molto ignorante del Rosatellum” : Scintille a Dimartedì (La) sul Rosatellum, basato sulla proposta di legge del deputato Pd, Ettore Rosato, ospite in studio. E proprio al parlamentare dem si rivolge il direttore dell’Espresso, Marco Damilano: “Lei rappresenta esattamente la contraddizione, perché il Rosatellum ha unito due cose che insieme non stanno, cioè il proporzionale e il maggioritario. Adesso ci troviamo in questo mix diabolico e micidiale. Rosato, a volte mi ...

Governo - Casaleggio rilancia : "Il premier ideale è Di Maio""Contratto? Molto soddisfatto" : "Il mio presidente del Consiglio ideale? E' Luigi Di Maio....". Questa la risposta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di Governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Lega - la sintesi del contratto tra Di Maio e Salvini (per chi non ha molto tempo) : Cosa c'è scritto nel contratto Lega-5stelle? Il documento contiene trenta punti in 57 pagine che esplorano tutti i punti di cui si è parlato in campagna elettorale, dalla riforma delle pensioni, l'...

Contratto di Governo - l’ira dei No Tav. Lele Rizzo : “C’è molto scetticismo e domani ribadiremo la nostra autonomia” : “La manifestazione di domani ribadirà la massima autonomia del movimento NoTav. Negli anni abbiamo capito che governi amici sull’alta velocità non ce ne sono. Questo dei 5 stelle per molti era un governo buono… ad oggi, con quello che vediamo nelle stesure del Contratto di governo, c’è molto scetticismo e in questi casi il movimento No Tav ha sempre preso gli scarponi e cominciato a manifestare. E’ un dato di fatto ...