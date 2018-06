Google aggiunge i DRM alle app Android nel Play Store per aumentare la sicurezza

OnePlus Camera 2.7.19 aggiunge la scorciatoia a Google Lens : L'aggiornamento alla versione 2.7.19 dell'app foto Camera per i dispositivi OnePlus , che deriva dalla Beta 2 di Android P recentemente rilasciata per OnePlus 6, mette a disposizione degli utenti un pratico collegamento a Google Lens . Con un tocco sull'icona verrete indirizzati alla stessa schermata di Google Lens accessibile tramite l'Assistente di Google . L'articolo OnePlus Camera 2.7.19 aggiunge la scorciatoia a Google Lens proviene da ...

Con Google Assistant è possibile aggiungere un segnaposto su Google Maps per il parcheggio : Basta avere la posizione abilitata sul proprio telefono e chiedere a Google Assistant di ricordare dove si è parcheggiato e questi registrerà le coordinate GPS

Come aggiungere le partite del Mondiale Russia 2018 a Google Calendar : Non dimenticate lo smartphone Tramite link o manualmente, seguendo passo dopo passo la nostra guida, avete aggiunto il Calendar io con le partite della Coppa del Mondo 2018 . La buona notizia è che il ...

Google Contatti si prepara ad aggiungere tre nuove funzioni - fra cui un widget per la home : Sfortunatamente questo nuovo aggiornamento di Google Contatti, con numero di versione 2.7, non porta con sé novità pronte all'uso ma anticipa solamente nuove funzionalità che arriveranno in futuro.