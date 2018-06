Golf – BMW International Open | Edoardo Molinari chiude al 16° posto | la vittoria va a

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa nel BMW International Open - Thorbjoern Olesen superbo. Edoardo Molinari nella top 20 : Suona l’inno inglese in Germania, dove si è svolto il BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenhof di Pulheim. Matt Wallace ha trionfato al termine di un torneo estremamente equilibrato, chiudendo l’ultimo round in 65 colpi (-7) senza neppure una sbavatura e recuperando 8 posizioni fino ad issarsi in vetta con 10 colpi totali ...

Golf – Eurotour - Bmw International Open : Edoardo Molinari diciassettesimo : Ci sarà una gran volata finale per il titolo con sei giocatori al primo posto e almeno altri dieci in corsa Edoardo Molinari, 17° con 214 (74 69 71, -2) colpi, è rimasto in alta classifica nel BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania. E’ risalito Lorenzo Gagli, da 63° a 42° con 218 (74 74 70, +2), e ha perso terreno Andrea Pavan, 62° con 220 (75 72 73, ...

Golf - European Tour 2018 : equilibrio totale al BMW International Open! In sei in testa a un giro dalla fine : Regna l’incertezza alla vigilia dell’ultimo giro del BMW International Open. Sono in sei in testa alla classifica a diciotto buche dal termine. L’australiano Scott Hend ha vissuto una giornata complicata, girando sopra il par, in 73 colpi, facendosi quindi raggiungere in vetta a -5. Il migliore del gruppo di testa è stato Lucas Bjerregaard, devastante con otto birdie. Eppure il danese ha realizzato un doppio bogey e un bogey ...

Golf – Bmw International Open : grande recupero di Edoardo Molinari : Eurotour: nel Bmw International Open gran recupero di Edoardo Molinari, dal 55° al 16° posto Edoardo Molinari è balzato dal 55° al 16° posto con 143 (74 69, -1) colpi nel secondo giro del BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania, dove si è portato al vertice con 138 (71 67, -6) l’australiano Scott Hend. Sono rimasti in gara Andrea Pavan, 52° con 147 ...

Golf - European Tour 2018 : Scott Hend in vetta al BMW International Open. Risale Edoardo Molinari : C’è Scott Hend al comando della classifica al giro di boa del BMW International Open, torneo in corso di svolgimento sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof di Pulheim, in Germania. L’australiano si è portato in vetta al leaderboard grazie a un bel giro in 67 colpi, cinque sotto il par, raggiungendo lo score di -6. Oggi il percorso ha concesso di più ai giocatori rispetto a ieri, motivo per cui il francese Sebastien Gros ha perso ...

Golf – BMW International Open : bene l’avvio degli azzurri - Edoardo Molinari e Gagli nella top 60 : Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli sono al cinquantacinquesimo posto dopo il primo giro del BMW International Open Inizio soft per gli azzurri nel BMW International Open (European Tour), sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania, dove Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli sono 55.i con 74 (+2) colpi. Più attardati Andrea Pavan, 76° con 75 (+3), Nino Bertasio e Matteo Manassero, 125.i con 78 (+6), e Renato Paratore, 149° ...

Golf - European Tour 2018 : Sébastien Gros al comando del BMW International Open - Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli i migliori italiani : Un francese al comando del BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenof di Pulheim, in Germania. Sébastien Gros svetta in testa al torneo tedesco al termine del primo giro, concluso in 68 colpi a quota -4, con una lunghezza di vantaggio su un folto gruppo composto da ben quattro atleti, tutti a pari merito con 3 colpi sotto il par. Si ...

Golf - Eurotour : al via domani il Bmw International Open : TORINO - Matteo Manassero , Renato Paratore , Edoardo Molinari , Nino Bertasio , Andrea Pavan e Lorenzo Gagli saranno sul tee di partenza del Bmw International Open , 21-24 giugno, che avrà luogo sul ...

Golf – Bmw International Open : sei azzurri in Germania : Eurotour: sei azzurri al Bmw International Open in Germania. Nel field di qualità spiccano i nomi di Tommy Fleetwood, Martin Kaymer e Sergio Garcia Matteo Manassero, Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli saranno sul tee di partenza del BMW International Open (21-24 giugno) che avrà luogo sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof, a Pulheim in Germania. Nel field calamitano l’attenzione l’inglese Tommy ...

Golf - BMW PGA Championship 2018 : quanti soldi ha vinto Francesco Molinari? Trionfo ricchissimo - montepremi da urlo : Francesco Molinari ha conquistato il BMW PGA Championship, prestigioso torneo inserito nell’European Tour di Golf. L’azzurro si è letteralmente scatenato in Inghilterra e grazie a un ultimo giro strepitoso è riuscito a sconfiggere Rory McIlroy, grande stella internazionale che si è dovuto arrendere ai colpi dell’italiano. Non c’è soltanto la gloria per il 35enne perché la vittoria odierna garantisce anche un pesantissimo ...

VIDEO Francesco Molinari vince il BMW PGA Championship! Gli highlights della gara - che impresa del Golfista : Francesco Molinari ha vinto il BMW PGA Championship, prestigioso torneo dell’European Tour 2018. Il golfsta torinese si è imposto sul percorso del Wentworth Club nel Surrey (Inghilterra) sconfiggendo la stella Roy McIlroy durante l’ultimo giro. Di seguito il VIDEO con gli highlights della vittoria di Francesco Molinari. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Golf – Gian Paolo Montali commenta la vittoria di Molinari al Bmw Pga Championship : Il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 ha commentato così il trionfo del campione torinese: “la crescita del movimento passa attraverso successi di questo prestigio” Una giornata da ricordare per il Golf italiano: Francesco Molinari trionfa nel BMW PGA Championship davanti a Rory McIlroy e oltre ottomila persone scoprono la bellezza del green a Desenzano del Garda con l’evento “Golf in Piazza”, tappa inaugurale del 2018 della Road to ...

Golf – Uno straordinario Francesco Molinari domina nel Bmw Pga Championship : Nel giro finale Francesco Molinari ha avuto ragione su Rory McIlroy. La sua grandissima prestazione sottolineata dalle ultime 44 buche senza bogey. Si è ben difeso Matteo Manassero (27°) Uno straordinario Francesco Molinari ha dominato nel BMW PGA Championship, torneo equiparato praticamente a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che ha anticipato di una settimana la seconda, il 75° Open d’Italia (GardaGolf, 31 ...