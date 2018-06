Gli immigrati che servono all’Italia non leggete solo il titolo

Moavero - la misura estrema : 'Spero di no - ma se..'. Perché suGli immigrati l'Europa rischia la sua fine : Mai come in questo momento l' Europa è stata vicina alla sua fine politica. Non lo dice il 'vulcanico' Matteo Salvini , che ha dato un anno di tempo a Bruxelles, , ma un tecnico misurato come Enzo Moavero . Intervistato dal Messaggero, il ministro degli Esteri punta ...

Salvini suGli immigrati : 'Via gli ambulanti dalle spiagge'. L'estate scorsa il Salento si divise : Sarà un'estate all'insegna del 'fuori gli ambulanti di colore dalle spiagge'. Sembra essere questo il nuovo fronte che ha intenzione di aprire il ministro dell'Interno Salvini. Lo ha fatto capire ieri ...

FiGlio di immigrati - omosessuale e nero : è lo slogan del dj Kiddy Smile : Figlio di immigrati, omosessuale e nero: è lo slogan del dj Kiddy Smile Invitato all’Eliseo per la Festa della Musica, ha voluto lanciare un messaggio politico molto forte. Continua a leggere L'articolo Figlio di immigrati, omosessuale e nero: è lo slogan del dj Kiddy Smile proviene da NewsGo.

Bracconeri show pro Salvini : "Gli immigrati? FiGli di m... Devono andare fuori dai c…" : La furia di Fabrizio Bracconeri contro gli immigrati clandestini . E non solo. Infatti, intervistato da La Zanzara , programma radiofonico di Radio 24, ha sparato a zero contro gli extracomunitari, i ...

Alessandro Di Battista : “Gli immigrati non sono i responsabili dei problemi del nostro Paese. Dobbiamo aiutare l’Africa” : In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle rivolge un appello al governo, sottolineando che gli immigrati non sono i responsabili dei problemi italiani e che l'esecutivo deve aiutare i Paesi africani intervenendo sulle cause delle ingustizie che portano le persone a fuggire: "Chi fugge da un villaggio congolese per mancanza di prospettive non è poi così diverso da chi fugge dall'Italia per provare a ...

Trump firma il decreto per tenere unite le famiGlie di immigrati clandestini al confine col Messico : Dalla Silicon Valley a star come Bruce Springsteen e Bono Vox, dai repubblicani agli evangelici sino a Theresa May: travolto da una pressione planetaria culminata con la condanna del Papa contro una politica «immorale», Donald Trump cede e fa retromarcia sulla separazione di oltre 2000 bambini dai genitori che varcano illegalmente la frontiera Usa-...

Trump fa retromarcia suGli immigrati : firmerà decreto che tiene unite famiglie e bambini : Donald Trump fa marcia indietro sulla separazione forzata delle famiglie di immigrati clandestini che cercano entrare negli Stati Uniti: ha dichiarato che firmerà un ordine esecutivo...

Immigrati - Trump ci ripensa : firmerò decreto che tenga unite famiGlie e bambini : Donald Trump fa marcia indietro sulla separazione forzata delle famiglie di Immigrati clandestini che cercano entrare negli Stati Uniti: ha

Da Kabul a Roma a piedi - la storia di Baryali Waiz : "Salvini - vuoi chiudere i porti? Bene - apri aGli immigrati che sono qua" : Gli occhi grandi neri, la barba e i capelli corvini attraversati da fili argentati che non si addicono all'età, come le rughe che segnano il viso e nascondono dentro dolore e speranza. Baryali Waiz è afghano, ha 26 anni e quasi cinquemila chilometri a piedi alle spalle. È la distanza che separa la sua Kabul da Roma, la città che l'ha accolto, "a cui devo tutto" e dove vive ormai da dieci anni. Il tappeto intrecciato ...

Ascoli - sindaco grillino lancia il censimento deGli immigrati : Dopo il censimento dei rom quello degli immigrati. Anzi, prima. Perché il sindaco grillino di Castel Di Lama , in provincia di Ascoli Piceno, tiene molto a rivendicare la primogenitura della propria ...

Pisa - maxi rissa fra immigrati in centro/ Video - un commerciante : “Mi hanno spaccato una bottiGlia in faccia” : Pisa, maxi rissa fra immigrati in centro. Video, un commerciante finito in ospedale, in attesa di un'operazione chirurgica: “Mi hanno spaccato una bottiglia in faccia”. Situazione invivibile(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:00:00 GMT)

CASERTA - SPARI CONTRO IMMIGRATI AL GRIDO “SALVINI - SALVINI!”/ Un ferito neGli scontri : CASERTA, IMMIGRATI feriti: "SPARI al GRIDO di Salvini, Salvini". Ultime notizie: vicenda risale all'11 giugno 2018, i gestori dello Sprar parlano di tre responsabili. La replica del ministro(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:27:00 GMT)

Urlare suGli immigrati ad un certo punto indispettirà gli italiani : "Salvini è il vero premier", riconoscono tutti. Siamo ormai abituati a questo signore che tuona senza riguardo, tutti i santi giorni, contro gli immigrati. E che trova il tempo, in pochi giorni, di litigare con Francia, Malta, Spagna e con l'Unione europea. Tutto questo, a quanto pare, gli ha procurato una straordinaria crescita dei consensi e oggi il suo partito, la Lega, starebbe di poco sotto al 30 per cento ma già un po' al di ...