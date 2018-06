Giuseppe Conte | la spifferata | il complotto di Calenda e Padoan per farlo cadere

Giuseppe Conte : il premier italiano guadagnerà 80000 euro l'anno : Il neonato 'Governo del Cambiamento', così come è stata definita l'attuale squadra nata dall'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle, è ormai pronto per cominciare il proprio percorso; alla sua guida è stato posto il giurista Giuseppe Conte , che nel breve discorso tenuto dopo aver ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato di voler essere l'avvocato degli italiani. Ma quale sara' lo stipendio del neo ...

Giuseppe Conte - la 'triangolazione con il Quirinale' : patto segreto - chi fanno fuori dal governo : In Parlamento qualcuno è convinto che Luigi Di Maio stia 'abdicando in favore di Giuseppe Conte del ruolo di uomo-immagine del Movimento 5 Stelle '. La tesi del forzista Enrico Costa , rilanciata nel ...

Giuseppe Conte furioso : l'Europa ci vuole mandare tutti i richiedenti asilo : ' Forte irritazione' a Palazzo Chigi su come il dossier, se la bozza Ue che sta uscendo nelle ultime ore venisse confermata, sarà trattato nel corso del vertice informale di domenica a Bruxelles per ...

Giuseppe Conte e quell'sms a Salvini 'Così non reggiamo - adesso devi...' : 'Questa è veramente troppo, supera ogni limite'. E ancora: ' Così non reggiamo , devi rettificare' . Così il premier Giuseppe Conte , ieri, prima di salire sull'aereo di Stato che lo avrebbe portato a ...

“Ma è proprio lui”. La foto a sorpresa di Giuseppe Conte : Da quando il nuovo governo si è insediato e il nome del premier scelto dalle forze congiunte di Lega e Movimento Cinque Stelle è stato reso ufficiale, le attenzioni delle testate di tutta Italia si sono concentrate sulla figura di Giuseppe Conte , chiamato a ricoprire un ruolo particolarmente delicato in un momento in cui i cittadini hanno espresso con il voto tutto il loro disappunto rispetto alla vecchia classe politica. Il nome di ...

Giuseppe Conte da Angela Merkel : 'Immigrazione - soluzioni dall'Europa o via ai respingimenti' : Orientare i fondi europei per finanziare le misure di sostegno all'inclusione sociale, compreso il reddito di cittadinanza . È quanto il premier Giuseppe Conte ha detto alla cancelliera tedesca Angela ...

Giuseppe Conte chiede ad Angela Merkel i soldi per il reddito di cittadinanza : Lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà nell'Unione europea. È questa, a quanto si apprende da fonti del governo, la proposta che il premier Giuseppe Conte porterà a Berlino sul tavolo del vertice con la cancelleria Angela Merkel.Le risorse che il governo chiederà, in chiave italiana, contribuirebbero alle coperture per il reddito di cittadinanza.