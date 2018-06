Giuliano Sangiorgi presto papà | l' annuncio via Instagram

Giuliano Sangiorgi papà - il cantante aspetta un figlio dalla compagna Ilaria Macchia : gli auguri dei colleghi : Giuliano Sangiorgi papà a breve! Il frontman dei Negramaro diventerà padre molto presto: l'annuncio da parte del cantante tramite un post su Instagram, un selfie con il libro Niente panico, come sopravvivere alla paternità di Patrizio Cossa. Stando a quanto pubblicato da Giuliano attraverso il profilo Instagram dei Negramaro, insieme alla compagna Ilaria Macchia è in corso la fase di scelta del nome per il futuro bebè. Giuliano Sangiorgi ...

CAVALLI DI BATTAGLIA/ Le "poesie" di Giuliano Sangiorgi e l'omaggio di Renato Zero (ultima puntata) : CAVALLI di BATTAGLIA è uno show ad alta dose di ironia. Non tutte le battute, però, riescono a dovere: alcune sono proprio da buttare. Di seguito il recap dell'ultima puntata.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 07:54:00 GMT)

Giuliano Sangiorgi/ Lo scoop a metà di Gigi Proietti : "Non vuole - ma lo dico lo stesso" (Cavalli di battaglia) : Ospite questa sera a Cavalli di Battaglia, Giuliano Sangiorgi si prepara a dare il via al suo 'Amore che Torni Tour Stadi 2018', una tournée presentata con l'aiuto dei The Jackal...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 23:44:00 GMT)

Giuliano Sangiorgi / Video : lo sketch con i The Jackal per presentare la tournée (Cavalli di battaglia) : Ospite questa sera a Cavalli di Battaglia, GIULIANO SANGIORGI si prepara a dare il via al suo 'Amore che Torni Tour Stadi 2018', una tournée presentata con l'aiuto dei The Jackal...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:32:00 GMT)

CAVALLI DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ Diretta e ospiti : Giuliano Sangiorgi - Beppe Fiorello e Zero (Replica) : CAVALLI di BATTAGLIA - GIGI PROIETTI, Diretta e ospiti ultima puntata 23 giugno: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Marisa Laurito.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:05:00 GMT)

Negramaro/ Giuliano Sangiorgi canterà "Amore che torni"? (Wind Music Award 2018) : Negramaro, Giuliano Sangiorgi torna sul palco dei Wind Music Award 2018 Il gruppo italiano sarà infatti impegnato nei prossimi mesi con il loro tour, prima data 24 Giugno(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:03:00 GMT)

Emma e Giuliano Sangiorgi cantano a 'Pino è' : le critiche sui social : Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro si sono esibiti in duetto durante il concerto evento 'Pino è' organizzato in favore del grandissimo e indimenticabile Pino Daniele: i due artisti, però, ...

EMMA MARRONE E Giuliano Sangiorgi / Critiche per la loro versione di 'Quanno chiove' di Pino Daniele (Pino è) : EMMA MARRONE e GIULIANO SANGIORGI criticati dai fan di Pino Daniele per la loro reinterpretazione di 'Quanno chiove' durante il concerto allo stadio San Paolo.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:09:00 GMT)

Pino è / Il concerto-evento in memoria di Pino Daniele : i ricordi di Emma e Giuliano Sangiorgi : S'intitola "Pino è" il concerto-evento allo stadio San Paolo di Napoli dedicato a Pino Danieli. I pensieri dei vari ospiti a partire da Giuliano Sangiorgi ed Emma.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 08:07:00 GMT)

Pino è | Diretta concerto tributo a Pino Daniele | Giuliano Sangiorgi ed Emma : [live_placement] prosegui la letturaPino è | Diretta concerto tributo a Pino Daniele | Giuliano Sangiorgi ed Emma pubblicato su TVBlog.it 07 giugno 2018 21:18.

EMMA/ Con Giuliano Sangiorgi canta "Quann chiove" : James Senese sul palco (Pino è) : EMMA Marrone si esibirà questa sera, sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per il concerto "Pino è", insieme a Giuliano Sangiorgi e alla voce registrata di Pino Daniele(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 21:17:00 GMT)

Giuliano SANGIORGI/ Ritrova Fabio Volo e si prepara al tour con i Negramaro (Che tempo che fa) : Per GIULIANO SANGIORGI, famoso frontman dei Negramaro, è un bel periodo che culminerà nel tour con la band. Oggi il cantante sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:07:00 GMT)

Le rivelazioni di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro prima del tour negli stadi : “Mi arrendo alla musica” : Arrivano le rivelazioni di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro prima del grande tour negli stadi. Dopo il periodo difficile nel quale hanno rischiato di mettere la parola fine sul progetto del gruppo, i ragazzi di Amore che torni sono pronti a tornare sul palco per portare la forza della loro musica nelle grandi arene del calcio. Il gruppo si è raccontato a GQ, al quale hanno raccontato di aver smesso anche di scriversi nella chat di gruppo, ...