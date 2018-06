Giuliano Sangiorgi papà | il cantante aspetta un figlio dalla compagna Ilaria Macchia | gli

optimaitalia

(Di domenica 24 giugno 2018)a breve! Il frontman dei Negramaro diventerà padre molto presto: l'annuncio da parte deltramite un post su Instagram, un selfie con il libro Niente panico, come sopravvivere alla paternità di Patrizio Cossa.Stando a quanto pubblicato daattraverso il profilo Instagram dei Negramaro, insieme allaè in corso la fase di scelta del nome per il futuro bebè.(39) è fidanzato con la sceneggiatrice e scrittrice, con cui convive già da tempo. La coppia è ora pronta a fare un grande passo verso la costruzione di una famiglia insieme, e molto presto saranno pronti ad accogliere un nuovo arrivato o arrivata!Già numerosi i commenti e gli auguri per: tanti i messaggi di affetto da parte di amici e colleghi della musica italiana, tra cui Emma Marrone, Paola Turci, ...