GIULIA BONGIORNO “Impronte digitali contro l’assenteismo | raccomandazioni? Le

GIULIA Bongiorno/ “Impronte digitali contro furbetti del cartellino”. Nuova idea per combattere l’assenteismo : Giulia Bongiorno: “Impronte digitali contro furbetti del cartellino”. Nuova idea per combattere l’assenteismo da parte del ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:41:00 GMT)

Morta GIULIA Perrotti - la pm di Milano che aveva indagato sul furto della bara di Mike Bongiorno : Milano - Si svolgeranno venerdì mattina, alle ore 11, nella chiesa di San Pietro in Gessate, davanti al Palazzo di Giustizia, i funerali del procuratore aggiunto di Milano Giulia Perrotti,...

Ritratto di GIULIA BONGIORNO - neoministra silenziosa : Nel governo in cui non esisti se non twitti e non gridi, lei è muta. "Prima devo studiare". Ha difeso in aula Andreotti, Sollecito e Totti. E ha vinto. Adesso però deve riformare la macchina dello ...

Juventus - GIULIA BONGIORNO lascia il CdA : Nominata Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del Governo della Repubblica Italiana, l'Avv. Giulia Bongiorno ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere ...

Juventus - GIULIA BONGIORNO si dimette dal cda/ Agnelli : “Auguri per il nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)

GIULIA BONGIORNO aggredita a Roma : 'Ho avuto paura per mio figlio' : Giulia Bongiorno torna sull' aggressione subita in centro a Roma raccontata dal Messaggero . 'Ho avuto paura perché ero con mio figlio ', ha confessato la neo- ministra alla Pubblica amministrazione a ...

GIULIA BONGIORNO a Radio 24 : aggredita ho avuto il coraggio di denunciare. Non chiedero' la scorta come ministro : "Ho avuto paura perché ero con mio figlio." Racconta la vicenda che l'ha vista protagonista il neo ministro Giulia Bongiorno ai microfoni di Telese e Giannino a 24 Mattino "Per lui è stata una scena ...

GIULIA BONGIORNO aggredita a Roma da uno straniero Video : Giulia Bongiorno è stata aggredita da uno straniero ubriaco e seminudo in pieno centro di Roma. Per fortuna l’episodio si è concluso solo con un grande spavento, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’aggressione Il fatto è accaduto domenica 3 giugno, intorno alle 18:00 mentre Giulia Bongiorno era a passeggio con il figlio. In via della Mercede, a due passi da Piazza di Spagna, uno straniero seminudo ed in evidente stato confusionale ...

GIULIA BONGIORNO aggredita a Roma da molestatore/ Ultime notizie : solidarietà alla ministra solo dalla Lega : Giulia Bongiorno aggredita a Roma mentre si trovava in strada senza scorta: aveva cercato di difendere una donna da un malintenzionato che aveva finito per minacciarla. In queste ore si parla di Giulia Bongiorno più per l'aggressione subita che per la sua nomina al ministero della Pubblica Amministrazione. In realtà, l'avvocato avrebbe reagito prontamente davanti all'uomo che stava molestando una donna, allertando subito le forze ...

Paura per GIULIA Bongiorno. Aggressione in strada - poi l’immediato intervento delle forze dell’ordine : Brutta avventura per Giulia Bongiorno, da pochi giorni ministro della Pubblica amministrazione. Un uomo, ubriaco e mezzo nudo, ha molestato i passanti in strada all’altezza della Basilica di Sant’Andrea delle Fratte in centro a Roma. A segnalare l’accaduto ai vigili urbani è stata la neoministra della Pa, Giulia Bongiorno, che passava da quelle parti. E’ accaduto ieri, intorno alle 18. Secondo la ricostruzione del ...

GIULIA BONGIORNO - tentativo di aggressione in centro a Roma - : Autore delle molestie un uomo, ubriaco e seminudo, che ha minacciato anche un'altra donna, prima di provare ad avvicinarsi al neo ministro della Pubblica Amministrazione . L'aggressore è stato ...