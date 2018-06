Giochi del Mediterraneo – Vela | ottima partenza per gli italiani nella prima giornata di

sportfair

(Di domenica 24 giugno 2018) XVIII edizione deideldi regate a Salou, sede velica della rassegna sportiva. Partono bene glia Tarragona 2018 Dopo l’iconica Cerimonia di Apertura di ieri sera, in cui Tarragona ha celebrato i 3622 atleti che rappresentano qui 26 Paesi dell’area Mediterranea, sono iniziate oggi le regate al porto di Salou, qualche chilometro a sud di Tarragona, sede velica deidel2018. Sono quattro le flotte in gara, i Laser Standard, i Laser Radial, gli RS:X maschili e gli RS:X femminili, con due prove quotidiane previste per ognuna. Hanno concluso il programma di oggi solo i Laser, sia uomini che donne, con vento di termica sui 12-14 nodi che è poi calato e non ha consentito alle tavole adi disputare la seconda prova, che proveranno a recuperare domani. Partono molto bene le ragazze del Laser Radial, le due veliste azzurre in ...