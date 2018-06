Giochi del Mediterraneo – Tiro con l’arco | Lucilla Boari d’oro a Tarragona

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : fuori in semifinale Osele-Strobl nel doppio maschile : Il Badminton italiano potrebbe portare una medaglia di bronzo nel forziere azzurro ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del seeding di doppio maschile, ha perso in semifinale e domani pomeriggio giocherà per il gradino più basso del podio. Pochi minuti fa Lukas Osele e Kevin Strobl, numero uno del tabellone, sono stati nettamente superati dai transalpini Thom Mark Gicquel e ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : Italia in testa - sorpassata la Spagna! Attesa per la Francia - caccia all’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Seconda giornata di gare per la Ginnastica artistica, oggi si disputa la seconda parte del turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie nella gara a squadre. L’Italia femminile si presenta in seconda posizione, attardata di mezzo decimo dalla Spagna e con 1.4 punti di vantaggio sulla Francia: le azzurre dovranno dare tutto tra trave e corpo libero per ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giovanni Pellielo è in finale! Eliminato Valerio Grazini : Ancora buone notizie dal Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nelle qualificazioni del trap maschile Giovanni Pellielo ha centrato la finale staccando il sesto ed ultimo punteggio utile per andarsi a giocare le medaglie nel tardo pomeriggio. Fuori invece l’altro azzurro in gara, Valerio Grazini. A vincere le Eliminatorie è stato l’iberico Antonio Bailon, con 121/125, stesso score del croato Giovanni Cernogoraz. Al terzo posto un ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : Italia in testa dopo 3 attrezzi! Sorpasso sulla Spagna - caccia all'oro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda parte del turno di qualificazione per la Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Jennifer Lombardo trionfa nel sollevamento pesi! Ziviani beffata di un decimo :

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : Simon Weithaler bronzo - Martina Ziviani sfiora l’oro per un solo decimo! : In poco tempo arrivano due prestigiosi podi nel Tiro a segno, in particolare nella carabina 10m, ai Giochi del Mediterraneo 2018. Martina Ziviani, dopo il miglior punteggio in qualificazione, è argento in campo femminile; tra gli uomini invece Simon Weithaler conquista il gradino più basso del podio. Un solo decimo di punto separa Martina Ziviani dalla medaglia del metallo più prestigioso nella carabina 10m femminile. L’azzurra si mette al ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Jennifer Lombardo trionfa nel sollevamento pesi! Ziviani beffata di un decimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Lucilla Boari trionfa nel tiro con l'arco - Caruso oro nello sci nautico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Sci nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : DOPPIETTA ITALIA! Brando Caruso precede Carlo Allais - apoteosi tricolore! : Grandissima prestazione dei nostri portacolori nello sci nautico, durante i Giochi del Mediterraneo 2018. Brando Caruso e Carlo Allais firmano una DOPPIETTA storica nella categoria slalom maschile. I due atleti italiani riescono a tenersi alle spalle nella graduatoria generale il tanto temuto alla vigilia Tanguy Dailland (Francia). Una sfida a quattro per ottenere le tre medaglie in palio nel round decisivo, nella quale oltre ai tre citati ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurro sbiadito nella greco-romana - cinque italiani eliminati al primo turno : L’Italia non sfonda nella Lotta greco-romana in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna. I cinque azzurri in gara sono stati tutti eliminati al primo turno e sono rimasti ai margini della zona medaglie, che coinvolgerà gli atleti impegnati nelle finali di domani. Il primo a cedere il passo è stato Ignazio Sanfilippo, che ha perso 8-0 contro il francese Ozay Yasun nel primo incontro della categoria -67 kg. Non è ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Michele Martina regala la quinta medaglia all’Italia - sfortunato Simone Marino : Si chiude con un oro e quattro bronzi l’avventura dell’Italia del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Un bottino soddisfacente, che consolida la posizione di forza dell’Italia in ambito internazionale, un gruppo che dispone di talento e qualità per imporsi ad alti livelli anche in vista del biennio che conduce verso Tokyo 2020. La seconda ed ultima giornata dedicata al Karate è stata impreziosita ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : medaglia di bronzo per Maria Lucia Palmitessa - Jessica Rossi quarta : Il Tiro a volo regala all’Italia la prima medaglia della disciplina ai Giochi del Mediterraneo 2018. Maria Lucia Palmitessa conquista il bronzo nel trap femminile, al termine di una finale combattutissima tra Alessandra Perilli e la spagnola Fatima Galvez che premia allo shoot-off la sammarinese. quarta posizione per Jessica Rossi, dopo il miglior punteggio nelle qualificazioni. Nella prima mattinata vengono sparati gli ultimi 50 piattelli ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Michele Martina è di bronzo nei – 84 kg! : Altro giro, altro bronzo, questa volta di Michele Martina nella categoria -84 kg. Sul tatami del Cambrils Pavillion di Tarragona Martina ha iniziato bene, battendo per hantei il greco Tzanos nel primo combattimento. Male invece il secondo turno: contro il forte macedone Jakupi Berat Martina cede per 3-0. Il campione di Tivoli è dovuto passare dal limbo dei ripescaggi, dove ha regolato la pratica Muhovic Meris (Bosnia) con un secco 2-0, accedendo ...