Giochi del Mediterraneo | Lombardo d' Oro | Zanni e Russo d' argento Trionfo Azzurro nella 53

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA PRIMISSIMA! Gli azzurri vanno in fuga su Spagna e Francia! : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’ITALIA punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 : Montenegro sul velluto nel torneo femminile - i risultati di domenica 24 giugno : Seconda giornata di gare a Tarragona, per quanto concerne i tornei di Pallamano, nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, ospitati quest’anno proprio dalla città catalana. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di una giornata che non ha visto l’Italia in campo. UOMINI Nel girone A è la Tunisia a far voce grossa, candidandosi al primo posto nel girone, a seguito del 33-29 inflitto alla Slovenia, mentre il raggruppamento ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : la terza giornata di gare - tutti i risultati : E’ giunta al termine anche la terza giornata del torneo di Volley femminile dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Anche oggi, proprio com’è accaduto ieri, l’Italia non è scesa in campo. Dopo la prima sconfitta con la Grecia di venerdì 22, le ragazze torneranno a giocare domani alle 11.00 contro Cipro, match essenziale per il proseguo del percorso della squadra di Massimo Bellano. Fase di riposo per tutte le squadre in ...

Volley maschile - Giochi del Mediterraneo 2018 : la terza giornata di gare - tutti i risultati : Il torneo di Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 è giunto alla fine della terza giornata di gare. L’Italia oggi non è scesa in campo, e ha avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la vittoria per 3-0 ottenuta nell’esordio contro la Grecia. La prossima partita degli azzurri sarà quindi domani, alle ore 16.00, contro il Portogallo, e sarà necessario portare a casa una vittoria per classificarsi al primo posto della ...

Ginnastica - SIRENE DEL MARE NOSTRUM! Il canto dell’Italia - azzurre in trionfo ai Giochi del Mediterraneo. Memorabile oro a squadre : Le SIRENE del MARE Nostrum non hanno deluso, hanno emozionato con il loro soave canto, hanno ammaliato con la Polvere di Magnesio, ci hanno incantato con la loro bellezza fatata e ci hanno fatto schiantare festanti verso un muro dorato. L’Italia si conferma sul Trono e ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra Nazionale di Ginnastica artistica ha confermato i pronostici della ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d’oro nel nuoto : Paltrinieri domina - Turrini e Scozzoli capitani d’oro - Panziera padrona del dorso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Benteli e Takin spartiscono il bottino d’oro tra Grecia e Turchia nei 58 kg femminili : Nelle ultime due finali della giornata del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, che riguardavano la categoria di peso fino a 58 kg femminili, a vincere la medaglia d’oro sono state la greca Konstantina Benteli nello strappo e la turca Aysegul Takin nello slancio. Non era presente alcuna italiana in gara, mentre le due finali sono state disputate da sei pesiste. La gara dello strappo si è rivelata essere un duello ...

Vela – Giochi del Mediterraneo - il riassunto della giornata di regate a Salou : Altre due prove con vento leggero a Salou per la Vela protagonista alla XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo Altra giornata di regate ai Giochi del Mediterraneo – Tarragona 2018 nella sede velica di Salou, una decina di chilometri a sud della sede dell’evento che si tiene ogni quattro anni tra le Nazioni dell’area mediterranea. Tre delle quattro classi in gara sono in pari con il programma, gli RS:X femminili oggi non sono riusciti a ...

Giochi del Mediterraneo – Nuoto : Paltrinieri show nei 1500 sl - l’azzurro si prende l’unico oro che mancava alla sua bacheca : Il nuotatore azzurro vince l’unica medaglia d’oro che mancava al suo palmares, quella ai Giochi del Mediterraneo Gregorio Paltrinieri vince la finale dei 1500 stile libero ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona e si mette al collo l’unica medaglia d’oro che ancora mancava nel suo palmares. L’olimpionico si impone con il tempo di 14’46”25 davanti al compagno di squadra Domenico Acerenza ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della seconda giornata. Valanga di medaglie per l’Italia. Paltrinieri e Panziera sugli scudi : seconda giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Gregorio Paltrinieri conquista l’oro che mancava alla collezione. I 1500 stile libero sono suoi e mai in discussione. Il 14’46″25 è sufficiente per ...

Giochi del Mediterraneo - Ziviani d’argento e Weithaler di bronzo : i podi della carabina maschile e femminile : Ai Giochi del Mediterraneo grande soddisfazione per l’Italia sia nella finale della carabina 10 metri femminile, che in quella maschile Conclusa a Tarragona la XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo. Sul podio oggi nella carabina 10 metri femminile Martina Ziviani (Cerea) che ha conquistato la medaglia d’argento (246.8) dietro alla serba Andrea Arsovic (246.9) e davanti alla slovena Ziva Dvorsak, confermando così il proprio ...

