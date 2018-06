Giochi del Mediterraneo 2018 Streaming video e diretta tv | programma e gare 3^ giornata

Pallamano femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia-Italia 25-31. Buona la prima per le azzurre : Buona la prima: la nazionale italiana femminile di Pallamano, impegnata nel torneo dei Giochi del Mediterraneo, ha vinto all’esordio contro la Grecia per 31-25. azzurre in vantaggio già a metà gara, chiusa sul 15-12, il divario è stato ampliato nel corso della ripresa, con la formazione ellenica incapace di rientrare. Buona prova corale delle italiane, da segnalare le sette reti di Gheorghe e Niederwieser e le sei di Babbo. Tra le greche ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia maschile quarta a metà gara - Lodadio in Finale agli anelli : L’Italia può sperare di conquistare una medaglia con la squadra maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Gli azzurri hanno chiuso la prima parte del turno di qualificazione, valido anche per la definizione della classifica del team event, al quarto posto con 121.750 ad appena tre decimi dalla Turchia (122.050) mentre Spagna (124.650) e Francia (123.750) sono ...

Giochi del Mediterraneo – Boom di medaglie azzurre nel nuoto : Quadarella da sogno : Dominio Italnuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: 12 medaglie per gli azzurri, Quadarella non delude L’Italnuoto fa incetta di medaglie ai Giochi del Mediterraneo. La prima giornata di gare al Campclar Aquatic Centre di Tarragona si è chiusa con un bilancio di 8 ori, 3 argenti e un bronzo per la squadra azzurra. Non ha deluso le attese Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili che hanno aperto il programma delle ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia in lotta per l’oro - sfida alla Spagna! Grisetti e Mori in Finale sugli staggi : L’Italia è in lotta per conquistare la medaglia d’oro con la squadra femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) le azzurre si sono difese nella prima metà del turno di qualificazione al termine del quale si assegneranno anche le medaglie nel team event. La nostra Nazionale si è difesa tra parallele e volteggio (domani la seconda ...

Giochi del Mediterraneo – Tiro con l’arco : tre azzurri in finale a Tarragona : XVIII Giochi del Mediterraneo: a Tarragona tre finali azzurre nel Tiro con l’arco L’Italia conquista tre finali ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Lucilla Boari domani si giocherà l’oro individuale, le due squadre accedono agli scontri per il bronzo. Brilla la Nazionale azzurra ai Giochi del Mediterraneo. Oggi, seconda e penultima giornata di gara tutta dedicata agli scontri, Lucilla Boari conquista la finale per l’oro individuale ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : Lucilla Boaro straripante - in finale per l’oro! Sfida a Galisteo Cruz per diventare Regina : Una straordinaria Lucilla Boari è in finale per l’oro nel torneo individuale di Tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. La cavalcata dell’arciera italiana è stata fantastica e culminerà domattina con la finale contro la spagnola Monica Galisteo Cruz, anche se comunque vada la partita di domani l’azzurra guadagna la prima medaglia della spedizione tricolore di Tiro con l’arco a Tarragona. Grazie ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia al comando a Tarragona! Azzurri per dominare : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’Italia punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Volley Femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La seconda giornata di gare - tutti i risultati : Si è conclusa anche la seconda giornata di gare del torneo di pallavolo Femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018. Turno di riposo per le ragazze dell’ItalVolley, che hanno avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia. Nel girone delle azzurre, la sfida tra Grecia e Cipro termina 3-0, quindi le elleniche confermano il loro primo posto nella Pool. Negli altri gironi invece, la Croazia si impone ...

Sci nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli uomini in finale - Alice Bagnoli e Marina Mosti a caccia di una medaglia : Prima giornata di competizioni anche per lo sci nautico ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nello slalom, tra maschile e femminile, sui 20 posti in palio la nazionale italiana se ne aggiudica ben sei sugli otto convocati. Tra gli uomini Carlo Allais si conferma l’atleta da battere: la medaglia d’oro a Mersin 2013 infatti si è piazzato al comando dopo il secondo round di qualificazione, precedendo il francese Tanguy Dailland e il ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : VINCIAMO TUTTO! L’Italia chiude con la ciliegina - 4×200 femminile in trionfo : 8 ori di giornata : Anche nelle staffette i nuotatori italiani confermano la propria egemonia in piscina ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia quindi nuota nell’oro in questa prima giornata, conquistando in tutto ben otto medaglie del metallo più pregiato, di cui una nella 4x200m stile libero femminile. Sarebbe stato oro anche per gli uomini la 4×100 della stessa specialità, ma gli azzurri vengono puniti per un cambio irregolare. Un vero ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Alessandra Pagliaro vince il bronzo nello strappo dei -48kg : Alessandra Pagliaro ha conquistato la medaglia di bronzo nello strappo della categoria -48kg femminile nella prima giornata riservata alle finali del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. L’azzurra si è guadagnata la medaglia in una gara in cui la vincitrice turca Saziye Edogan e la francese Anais Michel (argento) hanno dimostrato di avere un buon margine di vantaggio sulle altre concorrenti in gara, mentre la ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia e Spagna a braccetto in testa - ora la Francia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della prima giornata. Un’Italia tutta d’ORO! Valanga di successi degli azzurri : prima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Che assolo Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili! Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - medaglie a volontà! Silvia SemerORO - sul podio anche Cardin - Lallo e Jendoubi : Ci si aspettava molto di più dall’Italia del Karate in questa prima giornata sul tatami del Cambrils Pavillion alla diciottesima edizione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Certo, le medaglie sono arrivate, soprattutto l’oro di Silvia Semeraro, ma nel complesso sono meno di quante si immaginasse alla vigilia e meno preziose delle aspettative. Il medagliere azzurro del Karate per la prima giornata è di un oro e di tre bronzi ...