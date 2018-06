Ginnastica | Giochi del Mediterraneo 2018 | Italia in testa! Caccia all’oro | attesa per la

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : Italia in testa - sorpassata la Spagna! Attesa per la Francia - caccia all'oro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda parte del turno di qualificazione per la Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : Italia in testa dopo 3 attrezzi! Sorpasso sulla Spagna - caccia all'oro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda parte del turno di qualificazione per la Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia maschile quarta a metà gara - Lodadio in Finale agli anelli : L’Italia può sperare di conquistare una medaglia con la squadra maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Gli azzurri hanno chiuso la prima parte del turno di qualificazione, valido anche per la definizione della classifica del team event, al quarto posto con 121.750 ad appena tre decimi dalla Turchia (122.050) mentre Spagna (124.650) e Francia (123.750) sono ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia in lotta per l’oro - sfida alla Spagna! Grisetti e Mori in Finale sugli staggi : L’Italia è in lotta per conquistare la medaglia d’oro con la squadra femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) le azzurre si sono difese nella prima metà del turno di qualificazione al termine del quale si assegneranno anche le medaglie nel team event. La nostra Nazionale si è difesa tra parallele e volteggio (domani la seconda ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia e Spagna a braccetto in testa - ora la Francia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia in testa a metà gara - attesa per la Francia. Grisetti seconda dietro Perez : L’Italia della Ginnastica artistica femminile ha incominciato la propria avventura ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si è svolta la prima parte del turno di qualificazione, tramite il quale verranno assegnate anche le medaglie della prova a squadra. Oggi spazio al volteggio e alle parallele (domani poi toccherà a trave e corpo libero), la nostra Nazionale si porta subito al comando con 103.700 punti, ma conserva appena ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia in testa a metà gara - Spagna alle spalle di un soffio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia a caccia dell’oro - prima parte delle qualificazioni. Mori guida le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - assalto alla medaglia d’oro. Oggi le qualifiche - cambio in formazione : Oggi pomeriggio, ore 15.20, l’Italia scenderà in pedana a Tarragona (Spagna) per disputare la prima parte del turno di qualificazione ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il format atipico della competizione prevede che le eliminatorie assegnino anche le medaglie della gara a squadre, senza dover passare da una Finale dedicata. La nostra Nazionale punta in alto e incomincia la propria avventura tra volteggio e parallele asimmetriche, poi ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia per fare la voce grossa! Francia con Boyer e Vanhille - torna l’eterna Millousi. Azzurre favorite per le medaglie : L’Italia punta a essere grande protagonista nella Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale si presenta agguerrita con l’obiettivo di vincere il maggior numero possibile di medaglie come già successo nelle ultime edizioni della rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Come ormai tradizione, le Azzurre ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurre a caccia dei podi - Mori e compagne puntano in alto : L’Italia vuole ricoprire un ruolo di favorita durante i Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale di Ginnastica artistica ha tutte le carte in regola per dettare legge e confermarsi ai vertici del movimento, quantomeno nell’ambito del Mare Nostrum dove storicamente siamo riusciti a giganteggiare. Questa è la competizione che ha lanciato Vanessa Ferrari nel 2005, ad ...