Germania-Svezia | stasera in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Sport Mediaset

PAGELLE/ Germania Svezia (2-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo F) : PAGELLE Germania Svezia: i voti della partita dei Mondiali 2018 per il gruppo F. I migliori e i peggiori: tutti i giudizi sui protagonisti a Sochi (23 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:16:00 GMT)

ARBITRO MARCINIAK/ Germania Svezia - nega un rigore agli svedesi e si incarta col VAR (Mondiali 2018) : Germania Svezia, disastro MARCINIAK. Mondiali, l'ARBITRO polacco nega un rigore agli svedesi e si incarta col VAR, numerose le polemiche. Cesari: "Va fermato"(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Mondiali : Kroos salva la Germania al 95' - 2-1 alla Svezia : Un gran gol di Kroos a trenta secondi dalla fine salva la Germania contro la Svezia, regalando ai campioni del mondo i primi tre punti del mondiale e rimettendoli in corsa dopo che sembravano a un passo dall'eliminazione. È una partita dai due volti. I tedeschi partono subito forte: al 2' doppia clamorosa occasione davanti alla porta, con Draxler ed Hector. Al 9' Werner viene anticipato sotto porta. Ma gli svedesi ...