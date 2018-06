Germania | scuse a Svezia per esultanza

Clamoroso Germania : arrivano le scuse alla Svezia dopo la bufera di ieri! : La Germania si è sentita in dovere di scusarsi con la Nazionale svedese per quanto accaduto nel post partita di ieri, alcune esultanze fuori luogo! La nazionale tedesca di calcio si è scusata con la Svezia per la festosa celebrazione di alcuni membri dello staff tecnico tedesco dopo la vittoria al fotofinish della “Mannschaft” per 2-1 ai Mondiali di Russia, che ha portato a un tumulto con diverse spinte al Fisht Stadium di Sochi dopo ...