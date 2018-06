Genoa | in arrivo Sandro | ecco quanto costerà il mediano brasiliano

Genoa - in arrivo il colpaccio : ecco l’attaccante da 20 gol a stagione : Genoa alle prese con le prime mosse di calciomercato, il club del presidente Preziosi si appresta a concludere l’affare per rafforzare l’attacco Krzysztof Piatek potrebbe essere il primo acquisto estivo del Genoa. Secondo quanto rivelato da Skysport, il calciatore del Cracovia, attaccante polacco classe ’95, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Grifone dopo aver messo a segno ben 21 reti nella scorsa annata. La ...

Genoa - ufficiale l’arrivo di Criscito : “è il primo grande colpo del mercato estivo” : Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Genoa, ad ufficializzarlo è un tweet del club rossoblu sul proprio profilo Domenico Criscito torna al Genoa. Il club rossoblu ha ufficializzato su twitter l’acquisto del difensore, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il 31enne Criscito aveva lasciato il Genoa dopo tre stagioni nel 2011 per trasferirsi al club russo. “Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...