Gb | obesità infantile | snack vietati a casse dei supermarket

Salute - obesità infantile : governo britannico vieta gli snack alle casse nei supermercati : Gli snack dolci e salati esposti vicino alle casse dei supermercati saranno presto rimossi nel Regno Unito: lo riporta la BBC, secondo cui si tratterebbe di una delle nuove proposte governative per dimezzare l’ obesità infantile entro il 2030. Sono previste anche norme più restrittive per gli annunci pubblicitari su merendine, snack e bibite trasmessi in tv e online, oltre all’etichettatura obbligatoria delle calorie nei menù dei ...

Sfide nutrizionali : per l'Italia la prima è l' obesità infantile : ... è il quadro del l'Italia consegnato dal Food Sustainability Index , indice di sostenibilità alimentare, , una classifica che mette a confronto 34 Paesi del mondo in base all'impatto ambientale e ...

obesità infantile : latte e latticini ne favoriscono lo sviluppo? : È ben noto che i prodotti caseari, come latte, yogurt e formaggio, siano cibi che forniscono molti dei nutrienti fondamentali per la vita. Studi precedenti hanno dimostrato che latte e latticini non sono associati all’Obesità infantile, tuttavia l’argomento continua a suscitare discussioni e dibattiti. Per questo motivo, i ricercatori dell’Institut Paul Bocuse (Francia) hanno condotto una revisione approfondita delle prove scientifiche degli ...