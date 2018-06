Gay | marea arcobaleno invade Ny

larena

: Gay: marea arcobaleno invade New York Toni politici nella sfilata in cui Trump è bersaglio: 'non può ingabbiarci'… - lanuovasardegna : Gay: marea arcobaleno invade New York Toni politici nella sfilata in cui Trump è bersaglio: 'non può ingabbiarci'… -

(Di domenica 24 giugno 2018) ANSA, - NEW YORK, 24 GIU - Decine di migliaia di persone invadono le strade di New York per il Gay Pride. Sulle note di 'Born this Way' di Lady Gaga e con le parole del governatore dello stato Andrew ...