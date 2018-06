Game of Thrones - Jon Snow e Ygritte (Kit Harington e Rose Leslie) si sono sposati (nella realtà) – Fotogallery : Con la loro storia d’amore, nata oltre la Barriera, hanno incantato i fan di mezzo mondo. Ma la durezza della serie fantasy Game of Thrones, tratta dai libri di George R. R. Martin, non ha concesso loro un lieto fine. Lei, la bruta Ygritte “baciata dal fuoco”, viene ferita mortalmente da una freccia durante l’assalto al Castello nero. Lui, il legittimo erede al Trono di spade Jon Snow, la vede morire fra le ...

Game OF THRONES : Kit Harington e Rose Leslie SPOSI! [FOTO] : Il grande giorno e' arrivato: Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati. La cerimonia si e' tenuta nel fantastico castello Wardhill nell'Aberdeenshire in Scozia. Per scoprire tutto sugli invitati e sugli sposi, continuate a leggere!Tra i due attori, l'amore e' nato proprio sul set e, anche se la serie tv li ha separati, la realtà e' ben diversa. Dopo anni di fidanzamento (dal 2012), i due si sono detti il fatidico "Si".Alla cerimonia non ...

Game of Thrones : Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati : Game of Thrones: Jon Snow e Ygritte si sono sposati In Game of Thrones sono Jon Snow e Ygritte. Il 23 Giugno 2018, Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati. Si sono innamorati proprio grazie a Il Trono di Spade e adesso coronano il loro sogno d’amore. Il matrimonio si è tenuto in Scozia, presso la […] L'articolo Game of Thrones: Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones : l’addio social di Emilia Clarke : Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Emilia Clarke saluta la serie Game of Thrones – Il Trono di Spade e il personaggio di Daenerys Targaryen E’ tempo di addii anche nella serie fantasy Game of Thrones. Questa volta tocca all’attrice Emilia Clarke che, una volta terminate le riprese dell’ultima stagione, ha salutato il pubblico con un lunghissimo messaggio sui social. Ecco le sue parole. Emilia Clarke ...

Tutto il cast di Game of Thrones è pronto al matrimonio tra Jon Snow e Ygritte : (foto: Getty) Galeotto fu Game of Thrones, è proprio il caso di dirlo. Gli attori Kit Harington e Rose Leslie si erano conosciuti nel 2012, proprio sul set della serie Hbo: lui ovviamente interpretava Jon Snow, il quale assieme agli altri Guardiani della Notte si avventura nella terra dei Bruti, dove conosce la bella e indomita Ygritte. Quella che era una storia d’amore sul set, terminata con la morte di lei nella quarta stagione, si è ...

Game of Thrones - il prequel : 'La lunga notte' è il titolo suggerito da George R.R. Martin : Non ha ancora un titolo, ma il progetto è già stato annunciato dalla HBO. La fortunata serie TV 'Game of Thrones' avrà un prequel e le prime rivelazioni sono certamente soprendenti per i fans. Arrivano da una fonte autorevole, George R.R. Martin in persona, l'autore della saga Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che ha ispirato la serie. Martin, attraverso il suo blog, ha reso noto che il prequel sarà ambientato ben diecimila anni prima degli ...

Il prequel di «Game of Thrones» : parla George R.R. Martin : Non ha ancora un titolo, ma è certo che si farà. Parliamo del primo episodio del prequel di Game of Thrones, annunciato ufficialmente dalla HBO con una nuova produzione circa una settimana fa. Si tratta del primo di cinque progetti che la rete aveva promesso di sviluppare, decisa a non rinunciare all’universo creato da George R.R. Martin per nessuna ragione al mondo. La serie originale, come sappiamo, chiuderà i battenti nel 2019, dopo ...